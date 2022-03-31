تصفيات مونديال 2022: المكسيك والولايات المتحدة إلى النهائيات

المصدر: أ ف ب

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لحق منتخبا المكسيك والولايات المتحدة بكندا الضامنة تأهلها سابقاً إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوز الأول على السلفادور 2-صفر، ورغم خسارة الثاني بالنتيجة ذاتها أمام كوستاريكا التي تخوض ملحقاً دولياً مع بطل تصفيات أوقيانيا، وذلك ضمن الجولة الرابعة عشرة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وأنهت كندا مشوارها في التصفيات بخسارة أمام بنما صفر-1 ليتجمد رصيدها عند 28 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع المكسيك، فيما احتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث مع 25 نقطة متساوياً مع كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه.

وهي المشاركة الـ 17 في النهائيات للمكسيك والثامنة توالياً بعد تأهلها إلى دور الـ16 في المشاركات السبع الأخيرة، علماً أن أفضل نتيجة لمنتخب "تري" تبقى وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتين عامي 1970 و1986 على أرضه.

واحتاجت المكسيك إلى نقطة لضمان تأهلها، إلاّ أن رجال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو فازوا على السلفادور بهدفي كارلوس أورييل أنتونيا (17) والمهاجم راوول خيمينيس (43 من ركلة جزاء).

في المقابل، لم تؤثر الخسارة على المنتخب الأمريكي الضامن لتأهله بشكل كبير إلا في حال خسارته بنتيجة ساحقة.

ورغم تسجيل كوستاريكا هدفين في الشوط الثاني في غضون 8 دقائق، بداية عبر المدافع خوان بابلو فارغاس (51) وثم المهاجم أنتوني كونتريراس (59)، إلا أن ذلك لم يحل دون حجز المنتخب الأمريكي لبطاقة التأهل المباشرة.

وتخوض الولايات المتحدة النهائيات للمرة الـ 11 في تاريخها، في حين أن أفضل نتيجة لها تبقى بلوغها الدور نصف النهائي خلال النسخة الأولى عام 1930 عندما كانت البطولة تقام بمشاركة 13 منتخبا فقط، فيما بلغت ربع نهائي نسخة 2002.

وحافظت كوستاريكا الرابعة على آمالها في اللحاق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث تخوض ملحقاً دولياً أمام نيوزيلندا في يونيو المقبل.

وفي مباراة هامشية، فازت جامايكا على هندوراس 2-1.

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