البيرو إلى الملحق ورقم قياسي جديد للبرازيل

المصدر: ا ف ب

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حجز منتخب البيرو بطاقته إلى الملحق الدولي بعد فوزه على ضيفه الباراغواي 2-صفر الثلاثاء ليحتل المركز الخامس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة الاخيرة من المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ورفعت البيرو التي احتاجت للفوز بغض النظر عن باقي النتائج رصيدها إلى 24 نقطة في المركز الخامس المؤهل للملحق، متقدمة بفارق نقطة عن كولومبيا الفائزة على مضيفتها فنزويلا 1-صفر، فيما خسرت تشيلي أمام ضيفتها الأوروغواي صفر-2 لتحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة.

وكانت منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والإكوادور حجزت قبل هذه الجولة البطاقات الأربع المؤهلة مباشرة إلى العرس الكروي في قطر، في حين ستخوض البيرو ملحقاً دولياً للمرة الثانية توالياً مع الفائز من الملحق الآسيوي بين أستراليا ثالثة المجموعة الثانية والامارات ثالثة المجموعة الأولى.

ويأمل منتخب البيرو أن يلحق بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم على غرار ما فعل قبل أربعة أعوام عندما فاز على نيوزيلندا 2-صفر في الملحق.

في ليما، افتتح جانلوكا لابادولا المولود في إيطاليا التسجيل لأصحاب الأرض بعد 5 دقائق من صافرة البداية، قبل أن تصد العارضة كرة الباراغوياني سيباستيان فيريرا.

وضاعف يوشيمار يوتون النتيجة للبيرو في الدقيقة 42 اثر تمريرة عرضية من إديسون فلوريس.

في المقابل، فوت المنتخب الكولومبي فرصة خوض الملحق برغم عودته إلى سكة الانتصارات وهز الشباك بعد سلسلة من 7 مباريات توالياً لم يصل خلالها إلى مرمى منافسيه.

وسجل خاميس رودريغيس هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد ارتكاب مدافع فنزويلا رونالد هرنانديس خطأ على رافايل بوري.

31 مباراة من دون خسارة للأرجنتين

وفشل منتخب التشيلي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً، في معادلة صعبة احتاج خلالها لخسارة البيرو وكولومبيا والفوز على الأوروغواي للاحتفاظ ببريق أمل.

غير أن الثنائي مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني لويس سواريس (79) وخط وسط القطب الثاني للعاصمة ريال فيديريكو فالفيردي (90) قضيا على آمال تشيلي.

ولم يفز زملاء نجمي إنتر الإيطالي أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيس سوى في ثلاث مباريات فقط من أصل ثماني على أرضهم في التصفيات وخسروا ثلاث مرات.

وبهذا الفوز، تقدمت الاوروغواي للمركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الإكوادور المتعادلة مع ضيفتها الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 1-1.

وحافظ المنتخب الارجنتيني على سجله خالياً من الخسارة في التصفيات مع 11 فوزاً مقابل 6 تعادلات، ليرفع "راقصو التانغو" سلسلة مبارياتهم من دون هزيمة إلى 31 منذ الخسارة في نصف نهائي مسابقة كوبا أمريكا 2019 أمام البرازيل صفر-2، ويعادلوا الرقم القياسي السابق بقيادة المدرب ألفيو باسيلي (1991-1993).

افتتح المهاجم الشاب خوليان ألفاريس (22 عاماً) في أوّل مباراة دولية له التسجيل للزائر في الدقيقة 24 بعكس مجريات المباراة، ليعادل أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عبر إينر فالنسيا الذي تابع ركلة جزاء سددها بنفسه وصدها الحارس جيرونيمو رولي.

ورقم قياسي للبرازيل

وحققت البرازيل، الضامنة تأهلها منذ نوفمبر الماضي، من دون نجمها نيمار الموقوف رقماً قياسياً جديداً في عدد النقاط في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية منذ اعتماد نظام المجموعة الموحدة من 10 منتخبات خلال تصفيات مونديال فرنسا 1998، بفوزها على مضيفتها بوليفيا 4-صفر في العاصمة لا باس.

جمعت المباراة بين أفضل خط هجوم (40) وأسوأ خط دفاع (42) في التصفيات.

افتتح مهاجم ليون الفرنسي لوكاس باكيتا التسجيل لـ "راقصي السامبا" في الدقيقة 24، فيما أضاف مهاجم إيفرتون الانجليزي ريشارليسون هدفين (45 و90+1)، ولاعب خط وسط نيوكاسل برونو غيمارايش الثالث (66).

ورفع رجال المدرب تيتي الذي وصف اللعب على ارتفاع 3600 متر فوق مستوى سطح البحر بأمر "غير إنساني" رصيدهم في الصدارة إلى 45 نقطة من 14 فوزاً و3 تعادلات، أكثر بنقطتين من الرقم القياسي السابق للأرجنتين بقيادة مدربها مارسيلو بييلسا خلال تصفيات مونديال 2002.

يذكر أن البرازيل والأرجنتين تملكان مباراة مؤجلة بينهما كانت توقفت في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

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