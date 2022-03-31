رسمياً.. الفيفا يتحرك واتحاد الكرة المصري يكشف تفاصيل لقاء السنغال

المصدر: البيان

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علق المتحدث الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الهيئات التأديبية بالاتحاد ستقوم بتقييم تقرير مباراة السنغال ومصر، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل اتخاذ أي قرار، وفقا للمصري اليوم.

من جانبه كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل المضايقات التي تعرض لها المنتخب الوطني، خلال مباراة السنغال، في تصفيات كأس العالم.

وقال جمال علام في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «تحركنا من فندق الإقامة في الساعة الثانية والنصف عصرًا لكي نكون في ملعب المباراة على الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف على أقصى تقدير، ولكن وجدنا زحاما في الطريق، ولا أعلم إذا كان هذا الأمر متعمدًا أم لا، ووصلنا في حدود الساعة الرابعة عصرًا».

وأضاف: «كان هناك احتكاكات من الجماهير، حيث قاموا بإلقاء زجاجات مياه داخل الملعب، ولكن لم يحدث منهم أي شيء خارج الملعب».

وتابع: «لعبنا المباراة في أجواء صعبة، ولكن الحمد لله اللاعبين قدموا ما عليهم، وكنا نتمنى التأهل للمونديال، ولكن قدر الله وما شاء فعل».

وبسؤاله عن الشكوى التي تم تقديمها إلى الاتحادين الدولي والإفريقي ضد الاتحاد السنغالي، قال: «متوقعين إنه في حال توقيع عقوبة على السنغال ستكون عقوبة مالية، أو نقل مباراة خارج السنغال، ولكن لن تتم إعادة المباراة».

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي لكرة القدم نجح في حجز ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 / 1 بركلات الترجيح يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

ويخوض المنتخب السنغالي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك في نسختي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2018 بروسيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يتغلب فيها المنتخب السنغالي على نظيره المصري (أحفاد الفراعنة) بركلات الترجيح في غضون أسابيع قليلة حيث سبق للفريق أن فاز على الفراعنة بركلات الترجيح 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي.

وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

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