سواريز يحطم رقم ميسي القياسي في أمريكا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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عاش لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي لكرة القدم ليلة مميزة، بعدما تخطى ليونيل ميسي وأصبح هداف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وذلك خلال الفوز الذي حققه منتخب بلاده على تشيلي.

وسجل مهاجم أتلتيكو مدريد هدفا بركلة خلفية مزدوجة رائعة ليفتتح التسجيل في المباراة التي أقيمت الثلاثاء، قبل أن يسجل فيديريكو فالفيدري الهدف الثاني ليفوز منتخب أوروجواي 2 / صفر.

بهذا الفوز حسم منتخب أوروغواي المركز الثالث في التصفيات خلف البرازيل والأرجنتين، ليتأهل للمرة الرابعة على التوالي للمونديال والخامسة في آخر ست محاولات.

وحاليا رفع سواريز رصيد أهدافه إلى 29 هدفا لبلاده في 62 مباراة بالتصفيات، متفوقا على ميسي بفارق هدف، علما بأنه لعب مباراتين أكثر من ميسي.

ويأتي خلفهما في القائمة مهاجم بوليفيا مارسيلو مورينو، الذي لديه 22 هدفا في 58 مباراة، ويليه التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب تشيلسي، حيث سجل 20 هدفا في 56 مباراة، ثم هيرنان كريسبو لاعب الأرجنتين السابق برصيد 19 هدفا في 33 مباراة.

ونشر مهاجم برشلونة السابق سواريز صورة له بقميصه من المباراة على خلفية الانتصار- وهو التأهل الرابع لمنتخب أوروغواي على التوالي تحت قيادة المدير الفني الجديد دييجو ألونسو.

ونشر سواريز: "ليلة مميزة، مباراة مميزة، قميص مميز وهدف. ما الذي يمكنني أن أطلبه أكثر لأعيش لحظات فريدة ولا تنسى مع بلادي؟"

وسيتعرف منتخب أوروغواي عن منافسيه في دور المجموعات بكأس العالم يوم الجمعة، بجانب منتخبات أمريكا الجنوبية المشاركة في المونديال البرازيل والأرجنتين والإكوادور.

ويتعين على منتخب بيرو صاحب المركز الخامس للتأهل للمونديال أن يلعب مباراة الدور الفاصل أمام أستراليا أو الإمارات في يونيو المقبل.

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