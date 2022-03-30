ليس صلاح ومحرز فقط.. أبرز النجوم الغائبين عن مونديال 2022

المصدر: البيان

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أوشكت مقاعد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، على الاكتمال وذلك بعدما نجح 27 منتخباً حتى الآن في التأهل الرسمي، ليتبقى 5 أماكن شاغرة فقط يتم تحديد أصحابها منتصف شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق العالمي.

وتنطلق فعاليات كأس العالم 2022 بدولة قطر، يوم 21 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخباً مقسمين على 8 مجموعات.

وشهدت التصفيات القارية العديد من المفاجآت، حيث فشل عدد كبير من النجوم في قيادة منتخب بلادهم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، ليغيبوا عن النسخة المقبلة التي ستقام لأول مرة بالمنطقة العربية.

ويعتبر أبرز هؤلاء النجوم الغائبين عن مونديال 2022 المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الذي فشل في قيادة الفراعنة للتأهل، وخسر بطاقة المونديال لصالح منتخب السنغال.

ويغيب أيضاً عن مونديال قطر، الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي، جراء الخسارة المريرة التي تعرض لها محاربي الصحراء من منتخب الكاميرون، في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وعلى المستوى الأوروبي، فأبرز الغائبين عن المونديال هو الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي، بعدما فقد منتخب إيطاليا بطاقة التأهل عقب هزيمته من منتخب شمال مقدونيا في المرحلة الأولى من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، وكذلك النرويجي آرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، الذي لن يظهر في كأس العالم 2022 هو الآخر، بعدما فشل منتخب بلاده في حجز مقعداً بالبطولة عقب توديعه للتصفيات الأوروبية من دور المجموعات.

أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم 2022 بقطر، من قارة إفريقيا:



محمد صلاح (مصر – ليفربول)، محمد النني (مصر – آرسنال)، رياض محرز (الجزائر – مانشستر سيتي)، سعيد بن رحمة (الجزائر – وست هام)، رامي بن سبعيني (الجزائر – بوروسيا مونشنجلادباخ)، إسماعيل بن ناصر (الجزائر – ميلان)، إيمانويل دينيس (نيجيريا – واتفورد)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي)، أديمولا لوكمان (نيجيريا – ليستر سيتي)، ويلفريد نديدي (نيجيريا – ليستر سيتي)، يفيس بيسوما (مالي – برايتون)، عبدواللاي دوكوري (مالي – إيفرتون)، أرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية – وست هام).

أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم 2022 بقطر، من قارة أوروبا:



جورجينيو (إيطاليا – تشيلسي)، جان لويجي دوناروما (إيطاليا – باريس سان جيرمان)، ماركو فيراتي (إيطاليا – باريس سان جيرمان)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا – يوفنتوس)، جورجيو كيليني (إيطاليا – يوفنتوس)، ليوناردو سبينازولا (إيطاليا – روما)، فيديريكو كييزا (إيطاليا – يوفنتوس)، إيرلنج هالاند (النرويج – بوروسيا دورتموند)، مارتن أوديجارد (النرويج – آرسنال)، دافيد ألابا (النمسا – ريال مدريد)، زلاتان إبراهيموفيتش (السويد – ميلان)، ألكسندر إيزاك (السويد – ريال سوسيداد)، فيكتور ليندلوف (السويد – مانسشتر يونايتد)، يان أوبلاك (سلوفينيا – أتلتيكو مدريد)، توماس سوتشيك (التشيك – وست هام).

أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم 2022 بقطر، من قارة أمريكا الجنوبية:



خاميس رودريجيز (كولومبيا – الريان)، لويس دياز (كولومبيا – ليفربول)، خوان كوادرادو (كولومبيا – يوفنتوس)، دافيد أوسبينا (كولومبيا – نابولي)، ييري مينا (كولومبيا – إيفرتون).

قائمة المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حتى الآن:

قطر – الدولة المستضيفة

ألمانيا – أوروبا

الدنمارك – أوروبا

فرنسا – أوروبا

بلجيكا – أوروبا

كرواتيا – أوروبا

إسبانيا – أوروبا

صربيا – أوروبا

سويسرا – أوروبا

إنجلترا – أوروبا

هولندا – أوروبا

البرتغال – أوروبا

بولندا أوروبا

الأرجنتين – أمريكا الجنوبية

البرازيل – أمريكا الجنوبية

أوروجواي – أمريكا الجنوبية

الإكوادور – أمريكا الجنوبية

كوريا الجنوبية – آسيا

إيران – آسيا

اليابان – آسيا

السعودية – آسيا

كندا – الكونكاكاف

غانا – إفريقيا

السنغال – إفريقيا

المغرب – إفريقيا

تونس – إفريقيا

الكاميرون – إفريقيا

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