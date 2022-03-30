"804 ألف" حصيلة بيع المرحلة الأولى من تذاكر مونديال 2022

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيع أكثر من 804 ألف تذكرة، خلال المرحلة الأولى من المبيعات لتذاكر بطولة كأس العالم 2022، حصل عليها مشجعين من مختلف أنحاء العالم.

واعتلت دول قطر والولايات المتحدة وإنجلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية، قائمة أكثر الدول شراءً لتذاكر المونديال المقبل، فيما نالت تذاكر المباراة الافتتاحية والنهائية نصيب الأسد من حصة البيع.

وأكد "فيفا" أن المرحلة الثانية من بيع التذاكر ستنطلق 5 إبريل المقبل، وذلك بعد الانتهاء من فعاليات القرعة النهائية للبطولة التي ستقام بعد غداً الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن هناك 27 منتخباً حجز مقعده بنهائيات كأس العالم 2022، بواقع 12 منتخباً أوروبيا، و4 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من آسيا، و5 منتخبات إفريقية، ومنتخب كندا من أمريكا الشمالية، بخلاف منتخب قطر صاحب الأرض.

ويتبقى 5 مقاعد فقط بمونديال 2022 لم تُحسم بعد، مقعدين منهم لأمريكا الشمالية "الكونكاكاف"، ومقعدين من الملحق القاري، بجانب الفائز من مباراة ويلز ضد الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا، على أن يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة منتصف يونيو المقبل بانتهاء منافسات الملحق العالمي.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم ستقام لأول مرة بالمنطقة العربية حيث تستضيفها دولة قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

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