27 منتخباً يحجز مقعده بنهايات كأس العالم 2022

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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حجز 27 منتخباً مقعده بنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام بقطر، بواقع 12 منتخباً أوروبيا، و4 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من آسيا، و5 منتخبات إفريقية، ومنتخب كندا من أمريكا الشمالية، بخلاف منتخب قطر صاحب الأرض.

ويتبقى 5 مقاعد فقط بمونديال 2022 لم تُحسم بعد، مقعدين منهم لأمريكا الشمالية "الكونكاكاف"، ومقعدين من الملحق القاري، بجانب الفائز من مباراة ويلز ضد الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا، على أن يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة منتصف يونيو المقبل بانتهاء منافسات الملحق العالمي.

وتقام قرعة نهائيات كأس العالم بعد غداً الجمعة 1 أبريل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم ستقام لأول مرة بالمنطقة العربية حيث تستضيفها دولة قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان منتخب فرنسا توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بنتيجة 2/4.

قائمة المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حتى الآن:

قطر – الدولة المستضيفة

ألمانيا – أوروبا

الدنمارك – أوروبا

فرنسا – أوروبا

بلجيكا – أوروبا

كرواتيا – أوروبا

إسبانيا – أوروبا

صربيا – أوروبا

سويسرا – أوروبا

إنجلترا – أوروبا

هولندا – أوروبا

البرتغال – أوروبا

بولندا أوروبا

الأرجنتين – أمريكا الجنوبية

البرازيل – أمريكا الجنوبية

أوروجواي – أمريكا الجنوبية

الإكوادور – أمريكا الجنوبية

كوريا الجنوبية – آسيا

إيران – آسيا

اليابان – آسيا

السعودية – آسيا

كندا – الكونكاكاف

غانا – إفريقيا

السنغال – إفريقيا

المغرب – إفريقيا

تونس – إفريقيا

الكاميرون – إفريقيا

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