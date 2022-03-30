محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء شديدة بعد الخسارة أمام السنغال

المصدر: البيان

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أظهرت الكاميرات مشهد بكاء محمد صلاح، أثناء خروجه من ملعب عبدالله واد، عقب نهاية مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي، بفوز أصحاب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، ليخطف أسود التيرانجا بطاقة الصعود نحو منافسات كأس العالم 2022، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف، والتعادل في مجموع المباراتين بهدف لكل فريق.

وأكد مصدر داخل منتخب مصر، أن محمد صلاح دخل في نوبة بكاء شديدة، بعد نهاية اللقاء، متأثرا بإهداره لركلة الترجيح الأولى ضد السنغال، التي سددها بغرابة بعيدا عن المرمى، فوق العارضة، وخرج وسط حراسة شديدة.

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي لكرة القدم نجح في حجز ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 / 1 بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

وأصبح المنتخب السنغالي هو المنتخب رقم 22 الذي يحجز مقعده في المونديال بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي من أمريكا الجنوبية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا والمنتخب الغاني من أفريقيا.

ويخوض المنتخب السنغالي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك في نسختي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2018 بروسيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يتغلب فيها المنتخب السنغالي على نظيره المصري (أحفاد الفراعنة) بركلات الترجيح في غضون أسابيع قليلة حيث سبق للفريق أن فاز على الفراعنة بركلات الترجيح 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي.

وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

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