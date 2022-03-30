إعلامي مصري: محمد صلاح تعرض للخطر

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي المصري أحمد موسى، أن الشعب المصري استقبل المنتخب السنغالي على الرحب، كما رحب بنجمه ساديو ماني، على عكس ذلك تعرضنا للضرب في السنغال وسط ظلم تحكيمي كبير.

وأكد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان لاعب منتخب مصر محمد صلاح كان مستهدفا في السنغال وتم تخصيص حراسة خاصة من مصر.

وقال أحمد موسى، إن مباراة مصر والسنغال شهدت ظلما تحكيميا للمنتخب، موضحا أن المنتخب تعرض للضرب منذ البداية والجماهير أيضا تعرضت للإصابات.

وأضاف «الحكم لم يوفر الحماية للمنتخب المصري، وجامل السنغال طوال المباراة على حساب منتخبنا.. أولادنا لاعبوا برجولة وشرف".

وأشار أحمد موسى، إلى أن الحكم لا يصلح ابدا ان يحكم مباراة مؤهلة لكأس العالم، مؤكدا ان جمهور السنغال اساء لمصر عندما هاجم المنتخب وقت النشيد الوطني لمصر.

ولفت موسى، أن سفيرة مصر في السنغال لم توفر حماية بمنتخب مصر، سفيرة مصر في السنغال مقصرة ولم تقم بدورها في ترتيب حماية منتخب مصر.

وتابع موسى: «حصل إرهاب لفريق مصر من أول يوم وصل فيه المنتخب».

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي لكرة القدم نجح في حجز ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 / 1 بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

وأصبح المنتخب السنغالي هو المنتخب رقم 22 الذي يحجز مقعده في المونديال بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي من أمريكا الجنوبية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا والمنتخب الغاني من أفريقيا.

ويخوض المنتخب السنغالي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك في نسختي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2018 بروسيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يتغلب فيها المنتخب السنغالي على نظيره المصري (أحفاد الفراعنة) بركلات الترجيح في غضون أسابيع قليلة حيث سبق للفريق أن فاز على الفراعنة بركلات الترجيح 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي.

وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

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