تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

المصدر: البيان

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تواصل كافة المنتخبات على مستوى العالم، شق طريقها من أجل محاولة الوصول إلى كأس العالم قطر 2022، الذي ينتظره الجميع كل أربع سنوات، والذي ينطلق في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتأهل بشكل رسمي 19 منتخباً من أصل 32 ما يعني تبقى 13 بطاقة تأهل، وجاءت المنتخبات الـ19 موزعة كالتالي: 10 منتخبات من قارة أوروبا، وأربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية عبر التصفيات، و5 من آسيا واحد كمستضيف وأربعة عبر التصفيات.

المنتخبات المتأهلة

وتأهل عن قارة أوروبا 10 منتخبات هي: ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا.

و من قارة آسيا خمسة منتخبات هي: كوريا الجنوبية وإيران واليابان والسعودية بجانب منتخب قطر المستضيف.

وتأهل من أمريكا الجنوبية كل من منتخبي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور.

عدد المنتخبات المشاركة في نسخة قطر 2022:

من المنتظر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا

قارة إفريقيا: 5 مقاعد

قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف

أوقيانوسيا: نصف مقعد.

بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.

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