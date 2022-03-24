الأخضر السعودي يكتفي بالتعادل مع الصين بعد وصوله للمونديال

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الصيني 1-1 في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 في المباراة التي اقيمت باستاد الشارقة وأدارها الحكم الدولي الإماراتي محمد عبد الله حسن، بعد ساعات قليلة من ضمان الأخضر السعودي تأهله للمونديال بعد فوز اليابان على استراليا 2-0.

انتهى الشوط الاول بتقدم السعودية بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة.

وتمكن زهو تشينيجي من معادلة النتيجة للمنتخب الصيني من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من خطأ للاعب عبد الإله العمري الذي أبعد الكرة بيده داخل الصندوق.

وبهذا التعادل وصل المنتخب السعودي للنقطة 20 بفارق نقطة عن صاحب المركز الأول منتخب اليابان فيما للصين 6 نقاط.

وانعكس تأهل المنتخب السعودي قبل المباراة، على ايقاع اللعب حيث جاء الأداء هادئاً وقل الحماس بشكل واضح، لاسيما والمنتخب السعودي احتفل بالتأهل قبل وصوله إلى استاد الشارقة.

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