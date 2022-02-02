قبل قمة الإمارات.. إعفاء مدرب منتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إعفاء المونتينيغري زيليكو بتروفيتش من مهام تدريب منتخب العراق الأول لكرة القدم، في ضوء النتائج السلبية والمستوى الهزيل لأسود الرافدين في مشوارهم في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقبل القمة المرتقبة مع الأبيض الإماراتي في الجولة ما قبل الأخيرة.

اجتماع هام

وعقد الاتحاد العراقي، اجتماعا هاما مساء اليوم الأربعاء، في مقره بالعاصمة بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي.

قرارات عدة

واسفر الاجتماع عن قرارات عدة، منها، إعفاء مدرب المنتخب الوطني بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب في تصفيات "المونديال".

مدرب محلي

كما قرر الاتحاد العراقي، إناطة مهمة تدريب المنتخب إلى مدرب محلي ستتم تسميتهُ في الأسبوع المقبل، لقيادة أسود الرافدين في المرحلة المقبلة، وانعاش أمل العراق في إمكانية خطف بطاقة المركز الثالث عن مجموعته في التصفيات.

المركز الخامس

ويحتل منتخب العراق حاليا المركز الخامس في لائحة ترتيب منتخبات مجموعته برصيد 5 نقاط فقط، خلف منتخبات إيران المتصدر ب 22 نقطة، وكوريا الجنوبية الوصيف ب19 نقطة، والإمارات الثالث ب9 نقاط، ولبنان الرابع بست نقاط، وسوريا في المركز الأخير بنقطتين.

خبرة واختصاص

وقرر الاتحاد العراقي، تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، تضم مجموعة من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الاستراتيجيّة الهادفة إلى الارتقاء بواقع المنتخبات العراقية.

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