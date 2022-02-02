بيرو تتمسك بأمل التأهل لمونديال 2022 بتعادل صعب مع الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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واصل منتخب بيرو لكرة القدم تمسكه بأمل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وحقق تعادلا صعبا مع ضيفه منتخب الإكوادور 1 / 1 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، تعادل منتخب بيرو ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، الذي يتأهل صاحبه بنهاية التصفيات لخوض ملحق الفيفا المؤهل للنهائيات.

ويتأخر منتخب بيرو بفارق نقطة واحدة خلف منتخب أوروجواي صاحب المركز الرابع، المؤهل مباشرة إلى النهائيات، وبفارق أربع نقاط خلف الإكوادور التي تحتل المركز الثالث.

وكانت الإكوادور بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في المباراة أمام بيرو من أجل حسم التأهل المباشر للمونديال برفقة منتخبي البرازيل والأرجنتين، لكن التعادل أجل تأهلها.

وتقدم منتخب الإكوادور بهدف سجله ميكائيل إسترادا في الدقيقة الثانية من المباراة ثم تعادل منتخب بيرو بهدف للاعب إديسون فلوريس في الدقيقة 69 .



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