ماجد حسن: متمسكون بحظوظنا في التأهل للمونديال

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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أشار ماجد حسن لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى أن تحضيرات الأبيض لمواجهة إيران جيدة، على الرغم من ضيق الوقت بعد مباراة سوريا التي نجح المنتخب في تحقيق الفوز بنتيجتها بهدفين والتمسك بالمركز الثالث الذي يتيح للفريق التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات التأهل إلى مونديال 2022، مؤكداً تمسكهم كلاعبين بحظوظ التأهل للمونديال.

وقال ماجد حسن: نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير في المرحلة المقبلة، ونقدم مباراة طيبة أمام إيران على الرغم من إقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره، فهي مواجهة قوية مهمة وتشغل تفكيرنا وتزيد من تركيزنا، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن معنويات اللاعبين عالية بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي بالتصفيات.

جهد

واعتبر لاعب منتخبنا الوطني، أن تعدد حالات الغيابات في صفوف المنتخب لأسباب مختلفة حالياً يعد حافزاً لمزيد من الإجادة وبذل جهد مضاعف من قبل زملائهم اللاعبين الموجودين لتعويض تلك الغيابات، في جميع المنتخبات والأندية تحدث الغيابات وهذا شيء طبيعي في كرة القدم، ولكن المنتخب أو الفريق الجيد هو من يتأقلم على الأوضاع الراهنة التي يعيشها، ونحن بدورنا نعمل على معايشة الوضع وتجاوزه بالحلول المتاحة، خصوصاً وأن المجموعة الحالية من اللاعبين تعتبر الأفضل ولديها من الخبرات ما يجعلها قادرة على سد النقص الذي أحدثته الغيابات.

تأهل

وجدد ماجد حسن تمسكهم بالأمل الموجود في التأهل لكأس العالم عبر بوابة المركز الثالث الذي يحتله المنتخب حالياً في ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات مونديال قطر بتسع نقاط وقال: أي لاعب كرة قدم في العالم يتمسك بخيط الأمل الذي يتوفر لديه، وانطلاقاً من هذه القاعدة نعلن تمسكنا بحظوظنا في التأهل لكأس العالم 2022، ونقاتل لأجل تحقيق الحلم، وهذا هو هدفنا حالياً، ولا نشغل بالنا بالتفكير في نهاية التصفيات التي تبقت عليها ثلاث مباريات، وإنما جل تفكيرنا ينصب على مواجهة إيران غداً، وبعدها ننتقل للتفكير في بقية المباريات.

شكر

وأضاف ماجد حسن، لا بد من التعامل مع مباراة إيران بعيداً عن تاريخ مواجهات المنتخبين، وكذلك لقائنا السابق في مرحلة الذهاب من التصفيات الحالية، فجميعها مباريات تختلف عن بعضها البعض بحسب الظروف التي تحيط بكل مباراة، والأهداف الموضوعة لها ومواجهة الغد تعني نتيجتها الكثير بالنسبة لنا، فهي مفصلية في مشوار التصفيات نحو التأهل لكأس العالم، وتختلف عن جميع المباريات السابقة.

كما تقدم لاعب وسط منتخب الإمارات ونادي شباب الأهلي بالشكر للجهاز الفني للأبيض لاستدعائه لقائمة المنتخب بالرغم من عودته من إصابة تعرض لها مؤخراً، مشيراً إلى أنه كل يوم ترفع الجاهزية لديه، كما وجه الشكر للجهاز الطبي في ناديه شباب الأهلي الذي بذل جهداً كبيراً من أجل عودته للملاعب.

فرص

ويختتم منتخبنا الوطني بمعنويات عالية استعداداته اليوم، لمواجهة إيران غداً على ملعب ازادي في طهران، في ثامن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وحذر الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك اللاعبين من خطورة الفريق الإيراني وما يضمه من لاعبين جيدين، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل الجهد طوال المباراة مع حسن استغلال الفرص التي ستسنح للاعبين خلال المباراة.

ويضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على خطة وتشكيلة اللعب خلال مران الليلة، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية.

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