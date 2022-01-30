«الأبيض».. المهمة ليست مستحيلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يحمل نجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم طموحات كبيرة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ووضح ارتفاع معنويات اللاعبين، عقب تحقيق الفوز الثاني توالياً في مشوار التصفيات وجاء على حساب سوريا بعد التغلب مسبقاً على لبنان، وستكون المواجهة المقبلة مع إيران، الثلاثاء المقبل، ورغم كل الظروف أكد لاعبو المنتخب أن المهمة ليست مستحيلة، لتحقيق طموح مشروع، وتكرار إنجاز نجوم مونديال 90، والمهم النظر في اتجاه واحد وهو الفوز في المباريات المقبلة، وأكد علي سالمين لاعب المنتخب أن الفوز على سوريا منح المنتخب دفعة أمل جديدة في مشواره بالتصفيات، مشيراً إلى أن اللاعبين على قلب رجل واحد لتحقيق الحلم، وعبور كل الظروف إلى الهدف المنشود، بالتأهل للنهائيات.

وأشاد سالمين بمساندة الجماهير للمنتخب، والتي رفعت معنويات اللاعبين وحفزتهم على الفوز، معرباً عن ثقته في استمرار الوقفة الجماهيرية خلف «الأبيض» حتى يحقق هدفه، كما أن الجميع تعاهد على إسعادها بتحقيق المزيد من الانتصارات، وهو أمر ليس مستحيلاً.

وأشار اللاعب يحيى الغساني إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، متمنياً أن يوفق المنتخب في إسعاد الجماهير الإماراتية باجتهاد زملائه لتحقيق الفوز، آملاً أن تتواصل انتصارات «الأبيض» في المباريات المتبقية من التصفيات للوصول إلى نهائيات المونديال، وهو أمر رغم صعوبته فإنه ما زال في يد اللاعبين، وبالتالي ليس مستحيلاً.

وأكد يحيى الغساني، أن تسجيله للهدف الثاني في شباك سوريا جاء نتيجة لتعاون زملائه اللاعبين، وتتويجاً لجهد جماعي، معرباً عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه مع الأبيض، واعداً بمواصلة العمل من أجل ظهور أفضل في المباريات المقبلة.

وأوضح الغساني أن انتصار المنتخب وحصده للنقاط الثلاث أمام سوريا، أسعده أكثر من سعادته بهدفه الدولي الأول، مبيناً أن تحقيق نتائج جيدة للأبيض أهم عنده من المجد الشخصي.

وقدم اللاعب شكره للجهاز الفني على منحه فرصة المشاركة في مباراة سوريا، وتجديد الثقة في قدراته، وهو الأمر الذي حفزه كثيراً لتقديم أفضل مستوى.

وأضاف: الجهاز الفني يقوم بعمل كبير، ويحرص على تجهيز اللاعبين بصورة مثالية، ويمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين، وأشكر الجهاز الإداري الذي يقوم بدور كبير، في توفير كل المطلوب، والجميع يجتهد لتحقيق الهدف، وأتمنى أن تُكلل هذه المساعي بالنجاح.

مغادرة

وتغادر دبي الليلة بعثة «الأبيض» متوجهة إلى طهران استعداداً لملاقاة إيران الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من قبضته على المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بعد أن ارتفع رصيده إلى 9 نقاط بالفوز على سوريا بهدفين دون مقابل، وانحصار المنافسة على هذا المركز على «الأبيض» ولبنان والعراق، وتعتبر النتيجة الإيجابية خطوة من سلسلة الانتصارات المستمرة للمنتخب بعد حصده 6 نقاط من الفوز في مباراتين متتاليتين على لبنان وسوريا.

استدعاء

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مارفيك، شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة من جديد بعد تعافيه من الوعكة الصحية، فيما تم استبعاد مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة (بيليه) بداعي الإصابة وحاجته للعلاج والراحة، ومن المقرر أن تشهد مباراة إيران عودة بندر الأحبابي الذي غاب عن المباراة الماضية أمام سوريا بسبب البطاقات الصفراء.

ويسابق الجهاز الفني الزمن لإعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة لمواجهة إيران باستاد ازادي، ومن المتوقع أن يجري مارفيك تعديلاً طفيفاً في تشكيلة خط الدفاع بانضمام شاهين وعودة بندر.

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