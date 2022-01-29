كواليس فوز الأخضر السعودي على عمان في التصفيات الآسيوية

المصدر: وكالات

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نجح المنتخب السعودي في الفوز على عمان بهدف نظيف حمل توقيع فراس البريكان على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، ، ليُحافظ على صدارته لمجموعته في التصفيات بفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على تويتر مقطع فيديو يُظهر كواليس المباراة حيث أظهر الفيديو كواليس مثيرة ومذهلة في معسكر المنتخب السعودي وخلال مواجهة عُمان، أبرزها صراخ المدرب هيرفي رينارد بين شوطي اللقاء، الذي بدا غاضبًا للغاية من أداء اللاعبين وتحديدًا فراس البريكان، إذ قال له "فراس أنت نائم، لذا سأمنحكم 10 دقائق"، وقد نجح اللاعب في إحراز هدف الأخضر الوحيد خلال الشوط الثاني.

وعقب نهاية اللقاء تحدث رينارد مع سامي النجعي لاعب وسط النصر مفسرًا له سبب تغييره خلال المباراة، قائلًا "لم أخرجك لسوء بك، بل لسبب تكتيكي، قلت لك سابقًا "أنا أب قاسٍ أحيانًا"".

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