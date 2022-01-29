بعثة منتخب الإمارات تغادر إلى طهران غدا لمواجهة إيران في تصفيات المونديال

المصدر: وام

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عاد منتخبنا الوطني لكرة القدم للتدريبات مجدداً للتحضير لمواجهة المنتخب الإيراني، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبهما منتخبات كوريا الجنوبية، ولبنان، والعراق وسوريا.

وأدى المنتخب تدريبه الأول أمس في ملعب الوصل حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا في المباراة إلى تدريبات استشفاء، فيما تدربت المجموعة التي لم تشارك بصورة أساسية حصة كاملة ، وستتواصل التدريبات بصورة يومية حتى موعد السفر إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء يوم غد الأحد عبر مطار دبي الدولي .

ويُسابق الجهاز الفني الزمن لإعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة للمواجهة المهمة، في الأول من فبراير المقبل باستاد ازادي بالعاصمة طهران .

من جهته استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا مدافع نادي الشارقة شاهين عبدالرحمن للقائمة من جديد بعد تعافيه من الوعكة الصحية، فيما تم استبعاد مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة عيد بداعي الإصابة وحاجته للعلاج والراحة .

من جهة أخرى عبر يحيى الغساني, لاعب منتخبنا الوطني عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع "الأبيض"، واعداً بمواصلة العمل من أجل ظهور أفضل في المباريات المقبلة..وقال إن تسجيله للهدف الثاني في شباك المنتخب السوري جاء نتيجة لتعاون زملائه اللاعبين، وأن الهدف تتويج لجهد جماعي.

وقدم اللاعب الشاب شكره للجهاز الفني على منحه فرصة المشاركة في هذه المباراة المهمة، وتجديد الثقة في قدراته آملاً أن تتواصل انتصارات الأبيض في المباريات المتبقية.. وقال إن الجهاز الفني يقوم بعمل كبير، ويحرص على تجهيز اللاعبين بصورة مثالية، ويمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد منهم "موجها الشكر للجهاز الإداري الذي يقوم بدور كبير، في توفير أفضل بيئة للاعبين..

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