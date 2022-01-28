«الأبيض».. انتعاشة التاسعة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، بفوز مستحق أمس على نظيره السوري «نسور قاسيون»، بهدفين دون مقابل، سجلهما كايو كانيدو ويحيي الغساني، في الدقيقتين 43 و70 من المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، وشهدها 2460 مشجعاً، ورفع«الأبيض» رصيده إلى 9 نقاط، فيما تأهل عن المجموعة إلى نهائيات المونديال، منتخبا إيران وكوريا الجنوبية، وتصدر منتخب إيران المجموعة برصيد 19 نقطة، بفوزه على العراق بهدف دون مقابل، سجله مهدي طارمي، فيما فاز منتخب كوريا الجنوبية على مضيفه لبنان بهدف، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، في حين تجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط بالمركز الرابع، وسوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ظهر «الأبيض» بشكل جيد خلال المباراة، ولعب الفريق بمعنويات عالية، رغم تعدد حالات الغياب من اللاعبين الأساسيين.

ودانت السيطرة لمنتخبنا معظم الفترات، وسنحت عدة فرص لكايو كانيدو وخليل الحمادي وعلي صالح، واستبسل الدفاع السوري والحارس في التصدي لتلك المحاولات، إلى أن نجح كايو كانيدو في تسجيل هدف التقدم لـ «الأبيض» قبل نهاية الشوط بدقيقتين، بضربة رأس، إثر تمريرة من خليل إبراهيم، لتسكن الشباك السورية.

ورغم تحسن مستوى المنافس السوري في الشوط الثاني، إلا أن اللاعب البديل يحيى الغساني، سجل الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 70، بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو «VAR» للشك في تسلل.

وتغادر بعثة «الأبيض» بعد غدٍ الأحد، متوجهة إلى طهران، استعداداً للقاءإيران على ملعب أزادي يوم الثلاثاء المقبل.

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