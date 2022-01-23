مدرب الكونغو: ذهبت إلى المرحاض 4 مرات بسبب المغرب!

المصدر: البيان

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كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، عبر قناة "إم بي سي مصر" عن رد فعله فور متابعته قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، وعلمه بمواجهة الكونغو ضد المغرب.

وقال هيكتور كوبر:"ذهبت إلى المرحاض 4 مرات بمجرد علمي بوقوعي في مواجهة المنتخب المغربي"

وأوضح المدير الفني لمنتخب الكونغو، أن هناك بعض التعليقات عن سعادة المنتخب الذي سيواجه الكونغو (المغرب) في تصفيات كأس العالم، معلقا: «بالنسبة لي تشجيع أنني أقدم شيء جيد، وسنرى ما سيحدث».

وأسفرت القرعة التي جرت، أمس السبت، بمدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهة بين المنتخبيْن الكونغولي والمغربي، وستقام مباراة الذهاب في الكونغو الديمقراطية على أن يُجرى لقاء الإياب في المغرب.

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