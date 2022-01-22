مواجهات صعبة للمنتخبات العربية بالمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية لكأس العالم

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر هذا العام، والتي جرت اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بالكاميرون، عن مواجهات صعبة لمنتخبات مصر والجزائر وتونس، فيما جاءت متوازنة للمنتخب المغربي.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في مواجهة نظيره السنغالي، لتشهد مواجهة مرتقبة بين محمد صلاح وساديو ماني، لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي.

كما يلتقي منتخب الجزائر مع المنتخب الكاميروني، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الكونغولي الديمقراطي، ويلاقي منتخب تونس المنتخب المالي في مواجهة متجددة بينهما، بينما يلعب منتخب غانا مع المنتخب النيجيري.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى مستويين، بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر الماضي، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتين ذهاب وعودة، خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس القادم، ليتأهل في النهاية 5 منتخبات ممثلة عن القارة السمراء في المونديال.

وخلال القرعة، تم وضع منتخبات المستوى الأول، الذي ضم السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا في وعاء واحد، فيما ضم الوعاء الآخر منتخبات المستوى الثاني، الذي ضم مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تجرى لقاءات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول.

يذكر أن المونديال القطري سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

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