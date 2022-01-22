«الأبيض» في أجواء «مونديال 90»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أجواء تصفيات سنغافورة عام 89، ومونديال «إيطاليا 90» الذي شارك فيه منتخبنا للمرة الأولى، ترفرف في استاد زعبيل، خلال تدريبات «الأبيض» لتصفيات آسيا المونديالية، روح قتالية، عزيمة قوية للاعبين لاجتياز التصفيات، رغم كل الظروف الصعبة، ويستعد المنتخب لموقعتي سوريا 27 الجاري وإيران في الأول من فبراير المقبل في طهران.



وفي عام 90 تناسى لاعبو المنتخب حينها كل الظروف، وكان اسم الوطن ورفع علمه عالياً في مخيلتهم، من أجل التأهل لمونديال إيطاليا،، وبالفعل كانوا على قدر المسؤولية، وحققوا التأهل الذي لا يزال حديث الجميع.



هذه الروح القتالية العالية ظهرت في تدريبات زعبيل، والكل مصمم على العمل لحصد 12 نقطة من المباريات الأربع المتبقية في التصفيات، سعياً لاجتيازها، وتكرار التأهل للمونديال، وتعددت المشاهد الإيجابية في التجمع الحالي للمنتخب في دبي ويرصد «البيان الرياضي» عدداً منها.





تركيز





طالب المدرب الهولندي فان مارفيك اللاعبين بمزيد من الجهد والتركيز خلال الفترة الحالية من أجل تقديم مستوى فني جيد يحقق طموح الفوز والتمسك بأمل المنافسة، مشيراً إلى أن اللاعبين المتواجدين حالياً في المعسكر لا يقلون موهبة ولا مستوى عن زملائهم الغائبين، لذلك الآمال معقودة عليهم لتحقيق طموحات الجماهير.





عودة





شهدت الساعات الماضية عودة بعض المصابين مثل عبد الله رمضان ويحيى نادر وماجد حسن، مع ضم الثنائي عبد السلام محمد مدافع نادي اتحاد كلباء ولاعب وسط نادي الشارقة ماجد سرور، فيما تم استبعاد شاهين عبد الرحمن، وسهيل النوبي بسبب الوعكة الصحية، وخليفة الحمادي مدافع نادي الجزيرة بسبب الإصابة والحاجة إلى العلاج والراحة، وعودة المصابين مما يعزز من جهود المدرب مارفيك التكتيكية وخطة اللعب، ولا يزال يأمل عودة المدافع شاهين عبد الرحمن والمهاجم تيغالي من أجل سد النقص في بعض الصفوف، سعياً للاطمئنان على تكامل خطوط اللعب وتقوية الخط الدفاعي الذي سيواجه هجوماً قوياً للمنتخب السوري الذي يضم خريبين والسومة والمواس.





دعم





اتحاد الكرة بكل أعضائه يعمل على دعم «الأبيض» خلال اللقاءات المقبلة، ويحرص عدد من أعضاء مجلس الإدارة على التواجد يومياً في المران، إضافة إلى أعضاء لجنة المنتخبات برئاسة حميد الطاير للوقوف على احتياجات الجهاز الفني واللاعبين وتوفير على المتطلبات التي يحتاجها المنتخب خلال هذه الفترة.





حضور جماهيري





وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على تأمين حضور جماهيري كبير يدعم الفريق، لذلك تم طرح تذاكر المباراة أمس إلكترونياً عبر موقع بلاتينيوم ليست، فيما تم تحديد مواعيد الفحوصات الطبية المجانية للجماهير بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مقري اتحاد الكرة في دبي وفي مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد.



تم عقد اجتماع في مقر نادي النصر بحضور فريق عمل اتحاد الكرة وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي ومسؤولي نادي النصر، لاستعراض كل المتطلبات الخاصة بالمباراة من الناحية الفنية والتنظيمية وتحديد بوابات جماهير المنتخبين إلى جانب التطرق إلى الأمور الإعلامية والتسويقية ومتطلبات الاتحاد الآسيوي.





طاقم أوزبكي





من ناحية أخرى عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكياً لإدارة المباراة بقيادة ايلجير تانتاشي، ويعاونه أندريه تسابنكوف، وتيمور جاينولين، وأخرول ريسكولاييف حكماً رابعاً، ومحمد تقي من سنغافورة (حكم فيديو) جومبي إيدا من اليابان (مساعد حكم فيديو).

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