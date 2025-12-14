مشاركة يزن النعيمات في كأس العالم مرتبطة بـ«مدى جديته»



أكد المغربي جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن لكرة القدم أن مشاركة المهاجم يزن النعيمات في كأس العالم 2026 لكرة القدم، مرتبطة بمدى جديته وحماسه ورغبته خلال فترة استشفائه، وذلك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، الجمعة، في كأس العرب. وتعرض مهاجم النادي العربي القطري لإصابة بالغة، ستبعده أشهراً عدة، في ربع نهائي كأس العرب في الدوحة خلال الفوز على العراق 1-0، ما يضع مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم في مهب الريح، علماً بأنه سيخضع لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة.



وقال جمال سلامي: «قام يزن بتشخيص الإصابة بشكل واضح، أصيب بقطع في الرباط الصليبي، قال له الطبيب إن لحاقه بكأس العالم مرتبط بمدى جديته وحماسه وطموحه ورغبته». وأضاف المدرب الذي قاد «النشامى» إلى أول مشاركة بتاريخهم في كأس العالم «نسبة نجاح العملية 100%، لكن يبقى الاستشفاء والتأهيل، مرتبط بإرادة اللاعب واستجابة جسده والتهيئة الذهنية، نأمل أن يلتحق بكأس العالم».

وكان الاتحاد الأردني أعلن بعد المباراة أن الفحوص الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها النعيمات عقب انتهاء اللقاء، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي».



وأصيب النعيمات «26 عاماً» في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه وعاد إلى الميدان بعدما تلقى العلاج خارجه، لكنه اضطر إلى ترك مكانه إلى الشاب عودة الفاخوري في الدقيقة 13، بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط البشري إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على حمالة.

ويعد النعيمات أحد أبرز لاعبي الأردن إلى جانب مهاجم رين الفرنسي موسى التعمري، وقد لعب دوراً بارزاً في التأهل إلى المونديال والحصول على وصافة كأس آسيا الأخيرة للمرة الأولى أيضاً. وحظي النعيمات في الآونة الأخيرة باهتمام الأهلي بطل الدوري المصري. ووقع الأردن في كأس العالم ضمن مجموعة تضم الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.