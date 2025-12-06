«فيفا» يعلن تفاصيل مواعيد مباريات مونديال 2026



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السبت مواعيد انطلاق جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات، وذلك بعد يوم واحد من سحب القرعة للبطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً.



وتنطلق المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد، 19 يوليو في الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت الصيفي الشرقي في ملعب ميتلايف الواقع في إيست روثرفورد بنيوجيرسي، وقد تم تحديد هذا التوقيت للسماح بمشاهدة المباراة في وقت الذروة في أوروبا، حيث سيكون التوقيت التاسعة مساء، والثامنة مساء في بريطانيا منتصف الليل بتوقيت الإمارات.



وعلى مدار التاريخ، انطلقت تسع من أصل عشر نسخ لكأس العالم بين عامي 1978 و2014 في هذا النطاق الزمني بين 2 و30 :3 عصراً بالتوقيت الشرقي، باستثناء مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان الذي بدأ في السابعة صباحاً بالتوقيت الشرقي.



أما بالنسبة للمباراة الافتتاحية لمونديال 2026 ، فتقام في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو بين المنتخب المكسيكي وجنوب أفريقيا، وستنطلق في تمام الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (الثالثة عصراً بالتوقيت الشرقي).



وتقام مباريات الدور قبل النهائي في يومين متتاليين، حيث تنطلق المباراة الأولى في 14 يوليو في تمام الساعة الثانية بعد الظهر (الثالثة عصراً بالتوقيت الشرقي) في ملعب أيه تي أند تي في أرلينغتون بتكساس، فيما تقام المباراة الثانية في اليوم التالي في تمام الثالثة عصراً في ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، وكلا الملعبين مجهزان بسقف قابل للسحب.



وتقام 78 مباراة في الولايات المتحدة، بما في ذلك جميع المباريات بدءاً من دور الثمانية ، في حين تستضيف كندا والمكسيك 13 مباراة لكل منهما.



وفيما يخص مباريات الدور الأول للمنتخبات المضيفة: يخوض المنتخب الأمريكي مباراته الأولى في إنجلوود يوم 12 يونيو أمام باراغواي في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (التاسعة مساءً بالتوقيت الشرقي)، ثم يلعب مباراته الثانية ضد أستراليا في سياتل يوم 19 يونيو في تمام الظهيرة (الثالثة مساءً بالتوقيت الشرقي)، ويختتم دور المجموعات في صوفي ضد تركيا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو في 25 يونيو في تمام السابعة مساءً.



ويعد منتخب كوريا الجنوبية هو الفريق الوحيد، بخلاف كندا والمكسيك، الذي لن يلعب أي مباراة له في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.



وجرى تخصيص أربعة ملاعب مجهزة بأسقف قابلة للسحب ومكيفة للاستخدام بشكل أساسي لمباريات الانطلاق المبكرة، بما في ذلك مباراتا نصف النهائي في دالاس وأتلانتا، كما توفر ملاعب أتلانتا ودالاس وهيوستن وفانكوفر أسقفاً وتكييفاً، بينما يوفر ملعب صوفي في لوس أنجلوس حماية محدودة بفضل مظلته، ولهذا، ستتم استضافة مباريات الانطلاق المبكرة قدر الإمكان في هذه الملاعب المغطاة، رغم وجود استثناءات.



وسيستفيد بطل أوروبا، منتخب إسبانيا من الملعب المغطى في أتلانتا عندما يواجه كيب فيردي (الرأس الأخضر) في مباراته الافتتاحية في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 15 يونيو، كما سيحظى منتخب البرتغال بفرصة اللعب في فترتي الظهيرة مرتين تحت سقف ملعب هيوستن، وسيلعب منتخب هولندا مرتين تحت سقف ملاعب تكساس، بينما سيستخدم منتخب كندا ملعب فانكوفر المغطى مرتين.

يبدأ حامل اللقب منتخب الأرجنتين مشواره بمواجهة الجزائر مساء في مدينة كانساس سيتي يوم 16 يونيو ثم يواجه النمسا في منتصف نهار 22 يونيو تحت سقف ملعب دالاس.



ويستهل منتخب ألمانيا مشواره أمام كوراساو في تمام الساعة 12 ظهراً في هيوستن يوم 14 يونيو، ولكنه سيواجه كوت ديفوار في ملعب تورنتو المفتوح في تمام الساعة الرابعة مساء يوم 20 يونيو، وبالمثل تلعب إنجلترا مباراتها الأولى في دالاس قبل أن تواجه غانا في بوسطن في تمام الساعة الرابعة مساء.



ويبدو أن منتخبي بلجيكا وسويسرا هما الأقل حظاً بين الفرق الأوروبية، حيث سيواجهان مباريات بعد الظهر في الساحل الغربي للولايات المتحدة في ملاعب لا تحتوي على أسقف مناسبة، مع رهان فيفا على أن تكون سياتل أقل حرارة، والحال ذاته ينطبق على منتخب فرنسا الذي يخوض مباراته الأولى أمام السنغال في الثالثة مساء يوم 16 يونيو في نيوجيرسي.



ويلعب منتخب البرازيل جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات في المساء وفي ملاعب مفتوحة، وهو ما يصب في صالح التغطية التليفزيونية واللاعبين الأكثر اعتياداً على درجات الحرارة المرتفعة.



وجرى بث التفاصيل الدقيقة لقرعة البطولة الموسعة، التي تمت الجمعة، على الهواء مباشرة، وشارك في التعليق عليها رئيس فيفا جياني إنفانتينو ونجوم سابقون مثل البرازيلي رونالدو والأمريكي أليكسي لالاس.



واعتذر إنفانتينو لمدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعد أن طلب منه فيها ارتداء قفازات للمس كأس العالم الذي فاز به في عام 2022، وقد رحب به مرة أخرى على خشبة المسرح السبت للمس الكأس بيديه.



وأشار إنفانتينو إلى أن الجدول الزمني يهدف إلى «ضمان أفضل الظروف الممكنة لجميع الفرق والمشاهدين، مع تمكين المشجعين في جميع أنحاء العالم من مشاهدة فرقهم تلعب مباشرة عبر مناطق زمنية مختلفة».