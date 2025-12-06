رينار يأمل أن تذهب السعودية بعيدا في كأس العالم رغم احتدام مباريات المجموعة

رويترز

يأمل المدرب إيرفي رينار أن تذهب السعودية بعيدًا في كأس العالم لكرة القدم 2026، على الرغم من وجودها في مجموعة تضم بطلين سابقين للبطولة. وأسفرت قرعة النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن مواجهة السعودية لإسبانيا، بطلة 2010، وأوروغواي، المتوجة في 1930 و1950، والرأس الأخضر التي تأهلت لأول مرة.

وقال رينار: "نواجه أول مصنف في تصنيف الفيفا (إسبانيا). مجموعة كبيرة والمباريات محتدمة".

وأضاف: "المنتخبات في أعلى تصنيف في الفيفا، حتى الرأس الأخضر نعرفه جيدًا ولعبنا ضده من قبل". واستهلت السعودية مشوارها في كأس العالم 2022، بالفوز 2-1 على الأرجنتين، التي فازت بالبطولة في النهاية، لكنها لم تكمل نجاحها قبل التعثر أمام بولندا والمكسيك لتودع من دور المجموعات.

وأضاف رينار: "كل الاحتمالات قائمة. هدفنا هو الذهاب بعيدًا. قدمنا شيئًا جيدًا في 2022، لكننا لم نبلغ دور خروج المغلوب". وسبق للمدرب الفرنسي مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2018، عندما كان يقود المغرب ونجح في فرض التعادل 2-2، وهي تجربة سيستعين بها أملًا في مساعدة السعودية على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطلة أوروبا.

وقال: "واجهت إسبانيا عام 2018، أعرف مدى صعوبة هذه المواجهة وأتمنى أن تسير على ما يرام".