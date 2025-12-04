ميسي يثير الغموض بشأن مشاركته في كأس العالم 2026



لم يفصح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، عما إذا كان ينوي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم صيف العام المقبل.



وقاد النجم المخضرم (38 عاماً)، منتخب الأرجنتين إلى صدارة تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم، لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيساعد فريق (راقصو التانجو) على الدفاع عن لقبه، الذي حققه في النسخة الماضية للمونديال عام 2022، وذلك قبل ساعات من قرعة النسخة المقبلة للبطولة، التي تجرى الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال ميسي في مقابلة مع محطة (إي إس بي إن) في نسختها الأرجنتينية، الخميس، «سأتعامل مع كل يوم بيومه. سأحاول أن أكون صادقاً وواقعياً وأن أشعر بالسعادة. هذا العام شعرت بسعادة غامرة».



وأضاف نجم إنتر ميامي الأمريكي أن اللعب في الولايات المتحدة سيسهل عليه التفكير في المشاركة في البطولة التي تشارك في استضافتها الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا.



ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2026 في 11 يونيو المقبل بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث ستكون المشاركة السادسة لميسي في كأس العالم، حال تواجده بقائمة منتخب بلاده.

وصرح ميسي: «هذا الموسم يمر بمرحلة مختلفة عن أوروبا. سنبدأ موسماً تحضيرياً صعباً في يناير المقبل، وسنخوض العديد من المباريات المتتالية في الدوري ودوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)».



ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي لمواجهة فانكوفر في نهائي بطولة كأس الدوري الأمريكي، السبت.



وفي حال مشاركتهما بكأس العالم القادمة، فسيتفوق ميسي ومنافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تأهل مؤخراً مع منتخب بلاده للمونديال، على العديد من أساطير الساحرة المستديرة مثل الألماني لوثار ماتيوس، الذي شارك في خمس نسخ بالبطولة.



وأكد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، ثماني مرات، أنه يتحدث بانتظام مع ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، حول الدور الذي يمكنه القيام به.



واختتم ميسي تصريحاته قائلاً، «دائماً ما يخبرني سكالوني أنه يريدني أن أكون في أي مركز أكلف به. تربطنا علاقة ثقة كبيرة، ويمكننا التحدث في كل شيء».