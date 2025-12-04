ترقب عربي لقرعة كأس العالم 2026



تحظى مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة، غداً الجمعة، في مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، باهتمام كبير وغير مسبوق من الجماهير العربية، بعدما ضمنت 7 منتخبات عربية الحضور للمرة الأولى بهذا العدد الكبير في أكبر محفل كروي عالمي.

وحجزت منتخبات قطر، السعودية، الأردن، المغرب، تونس، مصر والجزائر، مقاعدها في المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، في حين يترقب العراق منافسات الملحق العالمي في مارس 2026، ما قد يرفع عدد المتنافسين العرب إلى 8 منتخبات.



وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في 25 نوفمبر الماضي مستويات المنتخبات قبل إجراء مراسم قرعة كأس العالم، من أجل تحديد هوية المنتخبات الأربعة، التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ12 للمونديال، الذي يفتتح على استاد آزتيكا في مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك، فيما يسدل الستار على مبارياته في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي الأمريكية، ويتسع لأكثر من 82 ألف متفرج.



ووفقاً لتصنيف «فيفا» سيوجد المنتخب المغربي في المستوى الثاني، ويضم منتخبات كرواتيا، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا، وتوجد منتخبات قطر، السعودية، مصر، الجزائر وتونس في المستوى الثالث إلى جانب النرويج، بنما، أسكتلندا، باراغواي، كوت ديفوار، أوزبكستان وجنوب أفريقيا.



وجاء منتخب الأردن في المستوى الرابع، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي، والمنتخبين الاثنين المتأهلين من الملحق العالمي.

وتمثلت المشاركة العربية الأكبر في نهائيات بطولة كأس العالم سابقاً بوجود 4 منتخبات عربية في مونديال روسيا 2018، بمشاركة السعودية، مصر، تونس والمغرب، ومونديال قطر 2022 بمشاركة قطر، المغرب، تونس، والسعودية، التي تتقاسم والمغرب وتونس صدارة قائمة أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال برصيد 7 مشاركات لكل منها، بينما تحتل الجزائر المركز الرابع بـ5 مشاركات، ومصر في المركز الخامس بـ 4 مشاركات.