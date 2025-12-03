الذكاء الاصطناعي يفاجئ المصريين بمجموعة معقدة في كأس العالم 2026

في محاكاة رقمية متقدمة لقرعة مونديال 2026، وضع الذكاء الاصطناعي منتخب مصر داخل واحدة من أكثر المجموعات تعقيدًا، في سيناريو صادم للجماهير المصرية قبل ساعات من القرعة الرسمية التي تستضيفها واشنطن بعد غدٍ الجمعة.

وارتكزت المحاكاة على القواعد الكاملة التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في عملية توزيع المنتخبات على المستويات، لتسفر عن مجموعة تضم ألمانيا واليابان ونيوزيلندا إلى جانب مصر، وهي تشكيلة تجمع بين القوة الأوروبية، والسرعة الآسيوية، والصلابة البدنية للمنافس الأوقيانوسي، ما يجعلها واحدة من أصعب التصورات المطروحة حتى الآن.

كما وضع الذكاء الاصطناعي جدولًا مقترحًا لمباريات الفراعنة في دور المجموعات:

الجولة الأولى: ألمانيا × مصر – ملعب لوس أنغلوس

الجولة الثانية: مصر × نيوزيلندا – ملعب سان فرانسيسكو

الجولة الثالثة: اليابان × مصر – ملعب سياتل

ويترقب الجمهور المصري النتائج الرسمية للقرعة، وسط آمال بتجنب كبار القارة الأوروبية.