الاتحاد الإيراني يتراجع عن قرار مقاطعة قرعة كأس العالم 2026



ستشارك إيران في قرعة كأس العالم لكرة القدم المقرر إجراؤها الجمعة في واشنطن، في تراجع واضح عن قرارها السابق بالمقاطعة بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.



وقال متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم الأربعاء في تصريح للتلفزيون الرسمي «سيشارك أمير قلعة نويي، مدرب منتخب إيران الوطني، في قرعة كأس العالم بصفة ممثل فني للمنتخب، إلى جانب شخص أو شخصين آخرين».



وكان الاتحاد الإيراني أعلن عبر متحدث الجمعة أنه أبلغ نظيره الدولي (فيفا) بعدم مشاركة الوفد الإيراني في القرعة، بسبب رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد.

وأشار موقع «فارزيش 3» سابقاً إلى أن رئيس الاتحاد مهدي تاج، هو من بين الذين لم يحصلوا على تأشيرة.



وقال تاج «أبلغنا رئيس فيفا السيد (جاني) إنفانتينو أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على فيفا مطالبتهم (الولايات المتحدة) التوقف عن هذا السلوك».



وبحسب موقع «فارزيش 3»، منحت التأشيرة لأربعة من أعضاء الوفد.



وكانت إيران تأهلت إلى النهائيات التي تقام نسختها المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مارس، لتخوض مشاركتها السابعة في البطولة العالمية.



وسبق لإيران التي فشلت في بلوغ الأدوار الإقصائية خلال جميع مشاركاتها في نهائيات كأس العالم، أن تواجهت مع المنتخب الأمريكي في مونديال فرنسا 1998 وفازت عليه بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.



وثأرت الولايات المتحدة بفوزها على إيران 1-0 في نسخة 2022.



وتخوض إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ أربعة عقود، مفاوضات متشنجة بشأن البرنامج النووي لطهران، وبدأت آخر جولة منها في أبريل بوساطة سلطنة عمان.



لكن المفاوضات توقفت منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو والذي تلته مواجهة دامية استمرت 12 يوماً بين البلدين، وقصفت خلالها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسة.