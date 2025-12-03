صدام عربي محتمل في كأس العالم 2026



تتجه الأنظار إلى قرعة مونديال 2026 وسط توقعات بإمكانية حدوث مواجهات عربية محتملة، مع اكتمال معظم المقاعد في نهائيات النسخة الموسعة التي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى. وتعزز التصنيفات التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذه التوقعات قبل القرعة، حيث يتوزع الحضور العربي على مستويات مختلفة؛ إذ يأتي منتخب المغرب في التصنيف الثاني، بينما توجد منتخبات مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية في التصنيف الثالث، إضافة إلى وجود الأردن في التصنيف الرابع، مع إمكانية لحاق العراق به حال تأهله عبر الملحق العالمي، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لمواجهات عربية محتملة بين منتخبات من قارات وتصنيفات مختلفة.

وبحسب لوائح «فيفا»، لا يمكن لمنتخبين من القارة نفسها الوقوع في مجموعة واحدة باستثناء منتخبات أوروبا، وهو ما يستبعد تماماً على سبيل المثال مواجهة السعودية لأي منتخب عربي آسيوي آخر في دور المجموعات، مثل الأردن، أو العراق في حال نجح الأخير في التأهل.



وفي المقابل، يصبح المنتخب المغربي بوصفه الممثل العربي الوحيد للقارة الأفريقية في التصنيف الثاني الأكثر قابلية للدخول في مجموعة تضم أحد المنتخبات العربية الآسيوية الواقعة خارج تصنيفه، ما يفتح الباب أمام مواجهة عربية قوية داخل دور المجموعات.



ويمكن للمغرب نظرياً مواجهة أربعة منتخبات عربية تنتمي لقارة آسيا وتوجد في تصنيفات مختلفة عنه، وهي قطر «التصنيف الثالث»، والسعودية «التصنيف الثالث»، والأردن «التصنيف الرابع»، والعراق «التصنيف الرابع» حال تأهله، لتصبح هذه المنتخبات العربية الأربعة هي الخيارات المحتملة لمواجهة «أسود الأطلس» في الدور الأول وفقاً لترتيب التصنيفات وقواعد القرعة.



وتكتسب احتمالية المواجهة بعداً إضافياً في ظل الصيغة الجديدة للبطولة، التي تشهد مشاركة 48 منتخباً موزعين على 12 مجموعة، وهو ما يزيد فرص التقاء منتخبات من قارات مختلفة مقارنة بالنسخ السابقة.

ويرى محللون أن مواجهة السعودية والمغرب إن حدثت ستكون واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات، بالنظر إلى تقارب المستوى الفني، والقيمة الجماهيرية الكبيرة للمنتخبين، ووجود عدد من أبرز المواهب العربية في صفوفهما.



تصنيفات المنتخبات في قرعة كأس العالم 2026

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، إسكتلندا، الباراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، الفائزون الأربعة من الملحق الأوروبي، إضافة إلى مقعدي ملحق «فيفا» العالمي.

وتقام قرعة كأس العالم 2026 الجمعة 5 ديسمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيشارك في سحب القرعة عدد من أساطير اللعبة إلى جانب رئيس فيفا جياني إنفانتينو.