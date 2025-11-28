إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 على خلفية قيود أميركية على التأشيرات

قررت إيران مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل في واشنطن بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، وفق ما أفاد، الجمعة، الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك. وستُقام معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأمريكية.

وكان المنتخب الإيراني ضمن مقعده إلى كأس العالم الصيف المقبل في مارس للمرة الرابعة توالياً والسابعة في تاريخه، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي: أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم، كما أن الولايات المتحدة لم تُصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم رئيس الاتحاد مهدي تاج، وحصل أربعة أعضاء من الوفد، بمن فيهم مدرب المنتخب الوطني أمير قلعة نويي، على تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة.

وندد رئيس الاتحاد الإيراني بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه «سياسي»، وأضاف: أبلغنا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جاني إنفانتينو، أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على الفيفا الطلب منهم التوقف عن هذا السلوك.

وسبق لإيران التي فشلت في بلوغ الأدوار الإقصائية خلال جميع مشاركاتها في نهائيات كاس العالم، أن تواجهت مع المنتخب الأمريكي في مونديال فرنسا 1998 وفازت عليه بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

وثأرت الولايات المتحدة بفوزها على إيران 1-0 في نسخة 2022.

وتخوض إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ أربعة عقود مفاوضات متشنجة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبدأت آخر جولة منها في أبريل بوساطة سلطنة عمان، لكن المفاوضات توقفت منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو والذي تلته مواجهة دامية استمرت 12 يوماً بين البلدين، وقصفت خلالها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسة.