«ربع محترف».. تصريحات حسام حسن تفرض ظهوراً إعلامياً عاجلاً



لا يزال الجدل الواسع الذي أعقب تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأخيرة حول لاعبي منتخب «الفراعنة»، عقب الفوز على منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح ضمن بطولة العين الدولية الودية، مستمراً حتى هذه اللحظة، وخاصة بعد أن تسبب في موجة رفض واسعة داخل اتحاد الكرة المصري ووزارة الرياضة والشارع الرياضي المصري، عندما قال في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء: «فوقوا... إحنا معندناش غير 2 محترفين وربع»، مشيراً إلى أن المحترفين الوحيدين الحقيقيين في صفوف المنتخب هم محمد صلاح وعمر مرموش، فيما وصف مصطفى محمد بأنه «سطر وسطر»، في إشارة إلى أن دوره لا يزال محدوداً «ربع محترف»، وهي جملة أثارت حفيظة لاعبي المنتخب بعدما عدّت تقليلاً من قيمة مهاجم الفريق.



تلك التصريحات فرضت ظهوراً إعلامياً عاجلاً للمدير الفني وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب الفراعنة، حيث قاما بتسجيل حلقة خاصة مع الإعلامي سيف زاهر لشرح خلفية التصريحات وتوضيح ما عدّه الجهاز الفني سوء فهم أثار غضباً داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وبين اللاعبين والجماهير. ومن المنتظر إذاعة الحلقة خلال الأسبوع الجاري، وتترقب الجماهير المصرية حلقة سيف زاهر المنتظرة، باعتبارها الظهور الأول لحسام حسن منذ اشتعال الأزمة، وما يمكن أن يحمله هذا الظهور قبل بطولة أمم أفريقيا ديسمبر المقبل.



وكانت بعض التسريبات من داخل اتحاد الكرة المصري، قد أكدت أن مصير حسام وإبراهيم حسن مرتبط بالنتائج في بطولة أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب وإذا لم تتحقق نتائج مرضية للشارع الكروي فإن الجهاز الفني ستتم إقالته وسيكون هناك جهاز جديد يقود الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنغولا في نسخة تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد الفرق بداية من نسخة 2019.