العراق يخوض مواجهته الحاسمة بملحق المونديال في مونتيري 31 مارس



سيخوض منتخب العراق مواجهته الحاسمة في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، مع الفائز بين بوليفيا وسورينام، في مدينة مونتيري المكسيكية، في 31 مارس المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي «فيفا». ويلتقي منتخبا بوليفيا وسورينام في 26 مارس في نص النهائي، ليلاقي الفائز بينهما العراق، الأعلى تصنيفاً في المسار الثاني من بين المنتخبات الثلاثة. وسيستضيف ملعب غوادالاخارا في المكسيك أيضاً، مباراتي المسار الثاني، بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا، ثم الكونغو الديمقراطية مع الفائز بينهما.



وستُسفر هذه المواجهات عن تأهل آخر منتخبين، ليكتمل بهما عقد المنتخبات التي ستخوض غمار أول نسخة تُقام بنظام 48 دولة في تاريخ كأس العالم، والتي ستنطلق في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء الملحق العالمي.



وستستضيف المدينتان أيضاً عدداً من مباريات كأس العالم، حيث سيكون ملعب غوادالاخارا مسرحاً لأربع مواجهات في دور المجموعات، بينما ستُقام على ملعب مونتيري ثلاثة لقاءات في الدور عينه، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ 32.



وتأهل العراق إلى هذا الملحق، بعد تفوقه على الإمارات 3-2 بمجموع مباراتي الدور الخامس من التصفيات الآسيوية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية في الدور الرابع، خلف السعودية بفارق الأهداف.

وبحال فوزه في مباراته في المسار الثاني، سيشارك العراق للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم، بعد 1986 في المكسيك، عندما ودع من الدور الأول، وكان يضم في صفوفه أمثال أحمد راضي وحسين سعيد. آنذاك، خسر مباراته الأولى أمام الباراغواي 0-1، ثم بلجيكا 1-2، والمكسيك 0-1، تحت إشراف المدرب البرازيلي إيفاريستو.



وإلى جانب الأحداث الرئيسة الأخرى من مراسم القرعة النهائية لكأس العالم، التي ستُقام بمركز جون فيتزجيرالد كنيدي لفنون الأداء، الجمعة الموافق 5 ديسمبر، والدورة 76 من كونغرس فيفا، المُقرّر انعقادها يوم الخميس 30 أبريل، بمدينة فانكوفر الكندية، سيُشكِّل الملحق العالمي المقرَّر في المكسيك، محطة أخرى في الطريق إلى نسخة العام المقبل، الذي ستنطلق منافساته في 11 يونيو في مكسيكو سيتي.