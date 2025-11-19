عبدالله حسن: كوزمين أدار المباراة بشكل سيئ



أكد عبدالله حسن، الخبير الفني في التدريب والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن إدارة الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني في لقاء الإياب أمام المنتخب العراقي، لم تكن جيدة وأدت إلى الخسارة 1-2، وضياع حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026. وقال عبدالله حسن لـ«البيان»: «على الرغم أن الكثيرين توقعوا خسارة منتخبنا للقاء الإياب، ولكنهم تمسكوا بنوع من التفاؤل، بتقديم منتخبنا لمستوى جيد، وتحقيق الفوز، والاستمرار في التمسك بآمال الوصول إلى كأس العالم 2026».



وأضاف: لم يخيب منتخبنا تفاؤلنا في الشوط الأول، ولعب بشكل جيد، وكان من الإيجابي وضع المنتخب العراقي تحت الضغط، ولكن المنافس أظهر تماسكاً أغلب فترات المباراة، وخاصة بعد تسجيل منتخبنا لهدفه، لم يرتبك المنتخب العراقي، ونجح في إجبار منتخبنا على التراجع، وإدراك التعادل.

وأكمل: استغل العراقيون نقاط الضعف الواضحة في منتخبنا، وأبرزها العمق الدفاعي بين قلبي الدفاع والحارس، وشكلت الكرات العرضية خطورة واضحة، ولم تكن هناك حلول لعلاج تلك المشكلة، رغم تغييرات التشكيلة الأساسية، بالبدء بكوامي، وتراجع يحيى نادر للمساعدة الدفاعية.



وقال عبدالله حسن: تفوق غراهام أرنولد كان واضحاً في التبديلات التي كان يجريها، ومع كل تغيير كان يغير طريقة اللعب، وقبل لقاء الإياب، اتخذ قراراً صارماً بسحب الهواتف المحمولة من اللاعبين لإجبارهم على المزيد من التركيز، وهو ما وضح على أداء والتزام العراقيين داخل الملعب.

وأكمل: في المقابل ووفقاً لتصريحات كوزمين بعد المباراة، أن يحيى نادر شعر بدوار، ولكن المدرب اتخذ قراراً بإكماله للقاء، وكان مفترض أن يتم تغييره، فيما لم تكن هناك إضافة من مشاركة علي صالح أو عبدالله رمضان، والأخير نزل بديلاً للمصاب نيكولاس خيمينيز، ووضح عدم تحمله للضغط الجماهيري، وكان الأفضل الدفع باللاعب غاستون سواريز، الأكثر خبرة في مثل تلك المواجهات الجماهيرية.



وواصل قائلاً: حتى نزول سلطان عادل، لم يكن مفيداً مع عدم لعب الكرات العرضية، والاستمرار في الهجوم من العمق، والذي ظهر واضحاً للجميع، أن بعد تسجيل المنتخب العراقي لهدف التعادل، كان كوزمين حريصاً على تجنب المغامرة بدلاً فرض المزيد من الضغط لحسم المباراة، وسعى للوصول إلى الوقت الإضافي، وكاد أن ينجح في ذلك لولا ركلة الجزاء المحتسبة في الوقت بدل الضائع.

وعن المشاركة الإماراتية في كأس العرب بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، قال عبدالله حسن: الأفضل أن يتم الاعتماد على اللاعبين الأقل من 30 عاماً في التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني الأول، وإكمال العدد بلاعبين مميزين من أصحاب الأعمار الصغيرة، للمشاركة في كأس العرب تحضيراً لكأس آسيا في السعودية 2027،