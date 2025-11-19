90 دقيقة فقط تفصل العراقيين عن كأس العالم



نجح منتخب العراق في حجز مكان بالملحق العالمي المقرر في المكسيك خلال مارس المقبل، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والذي تأهل للمنافسة من خلاله على آخر تذكرتين إلى المونديال 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية. ويشارك المنتخب العراقي في الملحق ممثلاً لقارة آسيا، وتأهل إلى الدور النهائي من الملحق العالمي، بفضل تصنيفه في الترتيب 57 عالمياً، وذلك بعد انتهاء تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي «كونكاكاف».



وبات «أسود الرافدين» أمام 90 دقيقة فقط من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما تأهلوا إلى الملحق العالمي على حساب المنتخب الإماراتي، بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الآسيوي على استاد البصرة الدولي، بعد التعادل 1-1 ذهاباً في أبوظبي.



وتخوض العراق مباراة فاصلة واحدة في الملحق العالمي، تجمعها بأحد المنتخبات الأربعة المتنافسة على التأهل لنهائي الملحق، وهي بوليفيا أو كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو سورينام، وستكون هذه المباراة محطة أخيرة مهمة في تاريخ كرة القدم العراقية، حيث يسعى العراق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1986 في المكسيك.

ومن المقرر أن تقام قرعة الملحق العالمي، غداً الخميس، في مقر الاتحاد الدولي «فيفا» لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، على أن تقام مباريات الملحق العالمي في الفترة بين 21 إلى 30 مارس 2026 في المكسيك.