فيصل علي: الأخطاء والهفوات الدفاعية دمرت المنتخب



اعتبر فيصل علي، لاعب العين والمنتخب الوطني السابق، أن الأخطاء البسيطة والهفوات الدفاعية التي حدثت في مباراة منتخبنا الوطني أمام العراق وفي مباريات سابقة دمرت مجهود المنتخب بالكامل وقال: خسرنا بأخطاء وإن كانت بسيطة لكنها ظلت قاتلة ومتكررة وملازمة للمنتخب قبل حتى مباريات الملحق أمام قطر وبعده العراق، وهي التي جعلتنا نخسر منذ بداية التصفيات وليس فقط في المباراة الأخيرة والتي استمرت فيها نفس الأخطاء السابقة والتي كلفتنا الوداع الحزين.



وأوضح: منذ بداية التصفيات كنا مصرين على مدرب فشل في معرفة أوجه القصور لمعالجتها ولو كان المنتخب استعان بالمدرب أولاريو كوزمين منذ البداية لصعدنا إلى كأس العالم مباشرة دون أن نصل مرحلة الملحق وندخل في الحسابات، وأعتقد أن منتخبنا أضاع فرصة التأهل التي كانت مواتية من خلال التصفيات الأولى بسبب استمرار المدرب السابق والذي خسرنا بسببه نقاطاً كانت في المتناول، ومع ذلك ظللنا متمسكين بنفس المدرب، بالرغم من الأخطاء الواضحة التي ظلت ملازمة للمنتخب في عدد من المباريات وقادت لخسارته نقاطاً سهلة على ملعبه وخارج ملعبه كما حدث في مباراة كوريا الشمالية وقيرغزستان.



وأضاف: افتقدنا في الفترة السابقة للاستقرار فقد كنا نحتاج لهذا العامل على مستوى اللاعبين والإدارة والجهاز الفني وهذا ما نحتاجه في الفترة المقبلة وعلينا أن نبدأ منذ الآن التحضير للمرحلة المقبلة وهي تحتاج لعمل كبير يبدأ بإغلاق هذه الصفحة ودراسة أسباب الإخفاق وعلاجها، ومن ثم مضاعفة الجهود من الجميع لأجل تحقيق الحلم الذي ينتظره الجميع منذ أكثر من 35 عاماً بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وحتى يتحقق ذلك فمن المهم جداً الحفاظ على الاستقرار الفني بالمدرب كوزمين الذي نجح في فترة قصيرة جداً في معالجة الأخطاء والسلبيات كما ظهر في أداء المنتخب خلال مباريات الملحق رغم الخسارة.