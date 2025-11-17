غراهام: الجماهير العراقية اللاعب رقم 12



طالب الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، جماهير فريقه بأن يكونوا اللاعب الرقم 12 في مدرجات ملعب استاد البصرة الدولي مساء غد الثلاثاء، في مباراة المنتخبين العراقي وضيفه الإماراتي، في إياب المرحلة الخامسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والمؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإياب: «قيام الجماهير العراقية بدورها الداعم والمساند القوي، سيصعب المهمة على المنتخب الإماراتي، لأن حضور 65 ألف مشجع بالملعب، سيكون بالأمر الجديد على لاعبي الإمارات، وسيمنحنا الأفضلية». وأضاف: «نعرف تماماً أهمية مباراة الغد، ونحن جاهزون للمواجهة، ويجب أن نكون حاضرين ذهنياً في المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، وندرك أننا سنواجه منتخباً صعباً ولديه الطموحات نفسها والدافع نفسه للتأهل للفرصة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026».