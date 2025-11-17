كوزمين: وصول منتخب الإمارات للمونديال يتطلب تخطي التحديات الصعبة



شدد الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، على أهمية مواجهة المنتخب العراقي على استاد البصرة الدولي في الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، في إياب المرحلة الخامسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والمؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «تنتظرنا مواجهة في غاية الأهمية، ولكي نصل إلى كأس العالم يجب أن نفوز في هذه المباريات الصعبة، والتي نواجه خلالها تحدياً كبيراً، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه».



وأضاف: «نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً في مباراة الغد، وبالتالي سيكون حجم الضغط عالياً كما يحدث في مثل هذه المباريات المهمة، وعلينا أن نتصرف جيداً ونتعامل بذكاء مع مثل هذه المواقف».

وأكمل: «الجميع يبحث عن الفوز، وخصوصاً أن التعادل كان نتيجة مباراة الذهاب في أبوظبي، ولذا سندخل مواجهة الغد بطريقة مختلفة وبروح جديدة، وسنحاول تصحيح بعض الأخطاء التي حصلت في المباراة السابقة، ونتمنى أن نحقق مبتغانا من المباراة».



واختتم قائلاً: «استقبلنا الجمهور العراقي بطريقة جيدة جداً وجميلة جداً، ولكننا بكل تأكيد نتوقع حضوراً جماهيرياً غفيراً غداً، والجمهور سيكون أحد العوامل والتحديات الصعبة التي ستواجه المنتخب الإماراتي في لقاء الإياب».

من جانبه قال خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الوطني: «نشكر العراق على حفاوة الاستقبال، ومباراة الغد لن تكون سهلة أمام منتخب يمتلك عناصر ممتازة، والفريق صاحب التركيز الأفضل هو من سيحسم المواجهة».