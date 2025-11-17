«الأبيض» ضيفاً على العراق بطموح التأهل للملحق العالمي للمونديال



يحل منتخبنا الوطني الأول ضيفاً على نظيره المنتخب العراقي في استاد البصرة الدولي، في الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، في لقاء الإياب للمرحلة الخامسة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما انتهت مباراة الذهاب على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل 1-1، ويحجز الفائز بمجموع المباراتين، بطاقة التأهل إلى منافسات الملحق العالمي المقرر خلال مارس 2026، والمؤهل إلى كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وتبقى الاحتمالات مفتوحة قبل مواجهة الإياب، بعد مباراة أهدر فيها الفريقان فرصاً محققة في الذهاب، وخاصة أن لقاء الإياب لا بد أن ينتهي بفوز أي من المنتخبين، حيث سيتم اللجوء إلى اللعب وقت إضافي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، حال استمرار التعادل، لحسم نتيجة المواجهتين، مع إلغاء قاعدة أفضلية التسجيل خارج الديار.

ووصل «الأبيض» إلى البصرة محملاً بدعوات الجماهير الإماراتية، للاستمرار في التمسك بأمل المشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، بعد مونديال إيطاليا 1990، وبعد أن اختتم منتخبنا تدريباته في استاد مدينة زايد الرياضية، تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، والتي انطلقت فور نهاية لقاء الذهاب بالتعادل، واحتفاظ منتخبنا بسجل جيد في التصفيات الحالية للمونديال، بالفوز في 10 مباريات، والتعادل في 4، وخسارة 4 مباريات.



وتحت قيادة كوزمين منذ أبريل الماضي، عندما تولى تدريب «الأبيض»، خلفاً للمدرب البرتغالي باولو بينتو، خاض منتخبنا 5 مباريات رسمية حتى الآن، وتعادل في 3 مباريات، أمام أوزبكستان وقرغيزستان والعراق، وفاز على عُمان 2-1، وخسر أمام قطر، كما لعب 4 مباريات ودية، حقق فيها الفوز جميعاً.

وفي المقابل، تدخل العراق المرحلة الخامسة الأخيرة من التصفيات، سعياً لبلوغ الملحق العالمي، ليكون خطوة أخيرة على طريق الوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد مشاركة وحيدة في نسخة المكسيك 1986، ويقود «أسود الرافدين» المدرب الأسترالي غراهام آرنولد، منذ مايو الماضي، خلفاً للمدرب الإسباني خيسوس كاساس، وحقق المنتخب العراقي خلال مشواره في التصفيات الآسيوية الحالية، الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 5، وخسر 3 مباريات.



وتمثل مواجهة الغد، صداماً جديداً بين المنتخبين، وعودة إلى ذاكرة الصراع الذي لطالما كان حاضراً بقوة في محطات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، إذ خاض المنتخبان 7 مواجهات قوية ومثيرة في تصفيات المونديال، وحققت العراق الفوز في 3 منها، وحسمت الإمارات مباراتين لصالحها، وانتهت مباراتان بالتعادل.



وتُعدّ مواجهتا تصفيات 1985 بين المنتخبين، من العلامات الفارقة في تاريخ الكرة العراقية، إذ لعبتا دوراً محورياً في تأهل «أسود الرافدين» إلى كأس العالم 1986، إذ شهد لقاء الذهاب وقتها في أبوظبي ضمن التصفيات المؤهلة للحدث العالمي، فوز منتخب العراق 3-2، وفي لقاء الإياب تقدم منتخبنا بهدفي فهد خميس وعدنان الطلياني، قبل أن ينجح البديل كريم صدام في تسجيل هدف قاتل للعراق في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المواجهة 2-1 لصالح «الأبيض»، لكن بطاقة التأهل ذهبت للعراق، بأفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار.



وتقابل المنتخبان مجدداً في تصفيات كأس العالم 2022، وكانت المنافسة فيها شرسة على المركز الثالث المؤهل إلى الدور الرابع، وتعادلا في الدور الأول 2-2، وفي الجولة قبل الأخيرة، حقق العراق الفوز، ولكن حقق منتخبنا الفوز على كوريا الجنوبية متصدّرة المجموعة حينها، لينتزع المركز الثالث، ويتأهل إلى الملحق الآسيوي، كما التقى المنتخبان أيضاً في تصفيات كأس العالم 2018، حيث كانا في المجموعة الثانية خلال الدور الثالث، ونجح منتخبنا في الفوز ذهاباً بهدفين نظيفين، فيما حققت العراق الفوز في مواجهة الإياب بهدف وحيد.



وهناك مواجهات أخرى شهدت فصولاً لا تُنسى من التنافس بين المنتخبين في بطولات أخرى، وأبرزها في بطولة كأس الخليج العربي في البحرين، عندما تقابل المنتخبان في النهائي، ونجح المنتخب الإماراتي في اقتناص اللقب على حساب العراق، بعد فوزٍ مثير بنتيجة 2-1، كما التقى المنتخبان في كأس آسيا 2015 بأستراليا، حين تنافسا على المركز الثالث، وفاز «الأبيض» أيضاً 3-2، وحسم الميدالية البرونزية لكأس آسيا، التي شهدت نسختها في الإمارات عام 1996، مواجهة بين المنتخبين في ربع النهائي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفي الوقت الإضافي الأول، وتحديداً في الدقيقة 103، تمكن عبد الرحمن إبراهيم من تسجيل هدفٍ ذهبيٍ للإمارات، ليصبح أول هدف ذهبي في تاريخ كأس آسيا.