نورت الدنيا بوجودكم.. لافتات الترحيب بـ«الأبيض» وجمهوره تُزين شوارع البصرة

قبل يومين فقط من إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بين منتخب الإمارات الوطني وشقيقه المنتخب العراقي بالبصرة، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجهات المعنية بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين، في مبادرة اعتبرها مستخدمون «تعكس الروح الأخوية بين البلدين، وتؤكد جاهزية العراق لاستضافة الاستحقاقات الكبرى»، كذلك شهدت منصّات التواصل في العراق موجة كبيرة من التفاعل والترحيب بالجماهير الإماراتية المتوقع وصولها إلى البصرة لمساندة «الأبيض»، في المواجهة المرتقبة أمام «أسود الرافدين»، مساء الثلاثاء، وتداول عراقيون عشرات المقاطع والمنشورات التي تُظهر استعدادات جماهيرية لاستقبال «الضيوف» من الإمارات، ووضعت لافتات الترحيب بالإمارات والمنتخب الوطني في شوارع البصرة، وبدت مظاهرة حب بين الشقيقين، فيما أكدت رابطة المشجعين العراقيين جاهزيتها لتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للجماهير القادمة، وهي بادرة وجدت صدى واسعاً بين المتابعين الذين وصفوها بـ «الصورة الحضارية» للعراق الرياضي.