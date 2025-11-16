إسبانيا والنمسا تقتربان من التأهل للمونديال.. وبيلاروسيا تُحبط الدنمارك



خطت إسبانيا والنمسا خطواتٍ كبيرة نحو التأهل، بينما أضاعت بلجيكا فرصةً لحسم تأهلها قبل مباراةٍ واحدةٍ من نهاية التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم 2026، في حين، ضمنت تركيا على الأقل مقعداً في الملحق، وكذلك البوسنة والهرسك، وكوسوفو، بينما عززت ويلز فرصها في تحقيق الأمر نفسه، فيما أصاب الإحباط الدنمارك وإسكتلندا، بعدما فشلتا في تحقيق الفوز، ما مهد الطريق لمباراة أخيرة مثيرة.

في المجموعة الثانية، ضمنت كوسوفو مكاناً في الملحق على الأقل، بعد فوزها في ليوبليانا بهدفين نظيفين، وتستضيف كوسوفو نظيرتها سويسرا، متصدرة الترتيب، في المباراة النهائية، ورغم تأخره بثلاث نقاط عن منتخب ناتي، إلا أن فارق الأهداف بينهما أقل بكثير.



فيما اقتربت سويسرا من التأهل بفوزٍ كاسح على السويد في جنيف 4-1، وتحافظ سويسرا على صدارة المجموعة، وستضمن تأهلها إلى كأس العالم للمرة الـ 13، في حال تجنبت هزيمة ثقيلة أمام كوسوفو بعد غد الثلاثاء.

في المجموعة الثالثة، تقدمت الدنمارك بفارق نقطة واحدة في صدارة المجموعة، لكنها أضاعت فرصة التأهل شبه المؤكد، بعد أن انتزعت بيلاروسيا تعادلاً مفاجئاً بنتيجة 2-2. وبدا أن كل شيء يسير وفق السيناريو المخطط لمنتخب الدنمارك، الذين هزموا بيلاروسيا 6-0 الشهر الماضي، ولكنها فشلت في استغلال سيطرتها، وشهدت تبخر تقدمها بعد مرور ساعة من اللعب، وستحتاج الدنمارك الآن إلى تحقيق نتيجة إيجابية في إسكتلندا الثلاثاء، لضمان صدارة المجموعة.



فيما وجهت اليونان، التي كانت قد أُقصيت بالفعل، ضربة موجعة لآمال إسكتلندا في التأهل بالفوز عليها 3-2، في ليلة حافلة ومثيرة في بيرايوس، وكان من الممكن أن تكون الخسارة قاتلة لآمال إسكتلندا، لولا النتيجة الصادمة في كوبنهاغن.



في المجموعة الخامسة، تقترب إسبانيا من التأهل لكأس العالم، بعد أن سجل ميكيل أويارزابال هدفين وصنع آخر، ليقود أبطال أوروبا للفوز على جورجيا في تبليسي برباعية نظيفة، فيما ضمن منتخب تركيا مكاناً على الأقل في الملحق، بفوزه على بلغاريا بهدفين نظيفين، لأنه لا يزال متأخراً بثلاث نقاط عن إسبانيا، التي سيواجهها في مباراته الأخيرة، لكنه يتأخر بفارق كبير في الأهداف.



في المجموعة الثامنة، اقتربت النمسا خطوةً نحو التأهل، بفوزها على قبرص في كولوسي بهدفين نظيفين، بينما عادت البوسنة والهرسك لتهزم رومانيا في زينيتشا 3-1، وتتأهل لمواجهة النمسا المتصدرة في الجولة الأخيرة.



في المجموعة العاشرة، أضاعت بلجيكا فرصة التأهل قبل مباراة واحدة من نهاية التصفيات، حيث تعادلت مع كازاخستان بعشرة لاعبين في أستانا بهدف مقابل هدف، وكان فريق رودي غارسيا قد ألحق هزيمة ساحقة بكازاخستان بنتيجة 6-0، عندما التقى الفريقان قبل شهرين، لكن هذه المباراة كانت مختلفة تماماً، حيث حسمت النتيجة في غضون 9 دقائق، فيما حافظت ويلز على آمالها في التأهل، بفوزٍ صعبٍ ومثيرٍ في فادوز على ليختنشتاين بهدف دون مقابل، وسيخوض منتخب ويلز الآن مباراةً حاسمةً على أرضه ضد مقدونيا الشمالية، التي تتفوق عليه حالياً بفارق الأهداف، ولا يزال بإمكان الفريقين التأهل مباشرةً، لكنهما يتأخران بنقطتين عن بلجيكا المتصدرة، التي ستواجه ليختنشتاين.