«الأبيض» يختتم تحضيراته للقاء العراق بالبصرة في تصفيات المونديال



يؤدي منتخبنا الوطني الأول تدريبه الأساسي والأخير مساء غد الإثنين، على ملعب استاد البصرة الدولي، والذي يستضيف مباراته ومضيفه المنتخب العراقي بعد غد الثلاثاء، في إياب المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والمؤدي بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب الخميس الماضي، بالتعادل بهدف لكل منتخب على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وسيركز الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، على التعليمات النهائية بخصوص طريقة اللعب، والمهام المطلوبة من كل لاعب أثناء المباراة، وخاصة أنه لا بد أن تنتهي بفوز أي من المنتخبين للحصول على بطاقة الوصول للملحق العالمي، وبالتالي إذا استمر التعادل قائماً سيتم اللجوء إلى لعب وقت إضافي من شوطين، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحسم نتيجة اللقاء.



تسود حالة من المعنويات العالية تدريبات منتخبنا الوطني خلال الأيام الماضية عقب الانتهاء من لقاء الذهاب، إذ استمرت التدريبات في استاد مدينة زايد الرياضية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف تحفيز وتشجيع اللاعبين على الأداء بكل قوة في التدريبات والوصول إلى كامل الجاهزية قبل خوض اللقاء الحاسم.



شارك في تدريبات «الأبيض» جميع اللاعبين المختارين في القائمة، وانضم إليهم مدافع نادي النصر غوستافو أليكس، الذي تم استدعاؤه عقب لقاء الذهاب، وتبدو الصفوف مكتملة مع خروج منتخبنا بقائمة خالية من الإصابات في لقاء الذهاب، ويتوقع أن يجري كوزمين تعديلات بسيطة على التشكيلة التي بدأ بها لقاء الذهاب، تحسباً للضغط والهجوم المبكر من المنتخب العراقي الذي بلا شك سيبحث عن حسم اللقاء في دقائقه الأولى.

وعلى الصعيد الجماهيري، شهدت الساعات الماضية إقبالاً كبيراً من قبل مشجعي «الأبيض» الساعين إلى السفر إلى العراق لدعم ومساندة منتخبنا الوطني، حتى إن اتحاد الكرة الإماراتي أعلن بعد ساعات قليلة من اكتمال حجز السفر على 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى العراق، عن زيادة 3 طائرات أخرى، لزيادة فرص تواجد الجماهير الإماراتية في هذه المباراة المهمة.



من جانبها، أصدرت الحكومة العراقية، تعليماتها بتسهيل حصول الجماهير الإماراتية على تأشيرة الدخول إلى أراضيها لحضور المباراة، والمتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً في مدرجات استاد البصرة الدولي، الذي يسع 65 ألف مشجع، وتم افتتاحه في 12 أكتوبر عام 2013، ويطلق عليه اسم «جذع النخيل»، وسبق أن استضاف العديد من الأحداث الكروية المهمة، وأبرزها نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018، وكأس الخليج العربي عام 2023.