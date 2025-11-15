منتخب مصر تزداد أوجاعه بعد خسارة أوزبكستان



ازدادت متاعب منتخب مصر عقب خسارته أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على استاد هزاع بن زايد مساء أمس الجمعة ضمن نصف نهائي بطولة العين الدولية، بعدما كشف الجهاز الطبي عن إصابة ثلاثة من عناصر الفريق الأساسية.



وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن أحمد «زيزو» يعاني من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة، بينما يشكو حمدي فتحي من إصابة في عضلات الساق، في حين تعرض صلاح محسن لإصابة في العضلة الخلفية.

وبحسب ما علمت «البيان»، فإن زيزو سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين كحد أقصى، على أن يخضع لاختبار طبي مع فريقه الأهلي يحدد موقفه من المشاركة في مواجهة شبيبة القبائل ببطولة أفريقيا.



وسيضطر منتخب مصر على الأرجح لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب الرأس الأخضر الإثنين المقبل دون خدمات زيزو وحمدي فتحي وصلاح محسن.