اتحاد الكرة يرفع عدد الطائرات الخاصة لمؤازرة «الأبيض» إلى 8



أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توفير 3 طائرات خاصة جديدة لجمهور «الأبيض»، لمؤازرة المنتخب الوطني، الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة في إياب ملحق مونديال 2026، ليرتفع عدد الطائرات إلى ثماني. وأعلن الاتحاد عصر اليوم السبت، تخصيص 5 طائرات، وحدد موعداً للتسجيل، لكنه أقفل بابه بعد ساعتين فقط بعد اكتمال عدد المسجلين، ثم رفعه إلى 8 طائرات، بتوفير 3 طائرات جديدة، لاستيعاب الطلب الكبير على السفر.

ويعكس ذلك تواصل الدعم الجماهيري الكبير لـ «الأبيض»، والذي تجلى في أبهى صوره في ملحق الدور الرابع في الدوحة، ثم في مباراة الذهاب في أبوظبي أمام العراق.