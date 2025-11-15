إصابة مروعة لنجم منتخب غانا «فيديو»

سارة عبدالباقي

تعرض لاعب خط وسط منتخب غانا أبو فرانسيس لإصابة خطيرة في الساق خلال المباراة الودية التي خسرها منتخب بلاده أمام اليابان، مساء أمس الجمعة، ضمن بطولة «كأس كيرين للتحدي». وجاءت الإصابة بعد تدخل عنيف وقع أثناء محاولة اللاعب الغاني التصدي لتسديدة نجم ليدز يونايتد آو تاناكا، إذ التوت ساقه للخلف بصورة مرعبة، ما تسبب في حالة صدمة كبيرة بين لاعبي المنتخبين.



وصرخ صاحب الـ24 عاماً من شدة الألم قبل سقوطه أرضاً، ليهرع الجهاز الطبي إلى أرض الملعب ويقدم له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى المستشفى لمتابعة وضعه الصحي. وأكد الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي أن حالة اللاعب «مستقرة»، موضحاً أنه نقل إلى المستشفى بعد تلقي الرعاية الطارئة في الملعب، كما تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب ونادي تولوز الفرنسي بشأن خطة العلاج المناسبة للاعب خلال الفترة المقبلة.



