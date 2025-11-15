كرواتيا تصعد لمونديال 2026.. وألمانيا تقترب وهولندا تؤجل التأهل



أصبحت كرواتيا ثالث منتخب أوروبي يضمن مكانه في كأس العالم 2026 بعد إنجلترا وفرنسا، بفوزها على جزر فارو، وكان بإمكان هولندا اللحاق بهم، لكنها اكتفت بالتعادل في بولندا، بينما تغلبت ألمانيا على لوكسمبورغ لتقترب من التأهل، وضمنت أيرلندا الشمالية استمرار مشوارها حتى الجولة الأخيرة بتعادلها السلبي في سلوفاكيا، بينما انتصرت كل من مالطا والجبل الأسود.



وفي المجموعة الأولى، سجّل نيك فولتمايد هدفين ليقود ألمانيا للفوز على لوكسمبورغ المتعثرة بهدفين دون مقابل، وأشعل هدف الفوز الذي سجله توماس بوبتشيك في الوقت بدل الضائع احتفالات مدوية في كوشيس، وأُلغي هدفان لسلوفاكيا في الشوط الثاني، لكنها في النهاية حسمت الفوز عندما أخطأ حارس مرمى أيرلندا الشمالية، بيلي بيكوك-فاريل، في التعامل مع ركلة ركنية، ما سمح لبوبتشيك بتسديد الكرة في المرمى الخالي.

واكتملت الليلة المخيبة للآمال بحصول دان بالارد على البطاقة الحمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت لمصلحة سلوفاكيا بهدف دون مقابل، وتقترب ألمانيا من التأهل بمحافظتها على الصدارة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن سلوفاكيا في المركز الثاني، وتأتي أيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ولوكسمبورغ في المركز الرابع الأخير دون نقاط.



وفي المجموعة السابعة، حققت مالطا، التي أُقصيت بالفعل بانتصارها بهدف دون مقابل، فوزها الثالث في تصفيات كأس العالم منذ عام 1993، لتقضي بذلك على آمال فنلندا في التأهل، وحقق فريق رونالد كومان التعادل مع بولندا في وارسو بنتيجة 1-1، لتقترب هولندا من التأهل إلى كأس العالم، إذ تتقدم هولندا بفارق 3 نقاط على بولندا صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وتتفوق بفارق كبير من الأهداف، ومع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات.



وفي المجموعة الثانية عشرة، عادت كرواتيا من تأخرها المبكر لتتغلب على جزر فارو 3-1، وتحجز مقعدها في كأس العالم، بعدما حسمت صدارة المجموعة بوصولها إلى 19 نقطة، في حين فاز جبل طارق على الجبل الأسود 2-1، وكافح رجال ميركو فوسينيتش للعودة من التأخر، ليحسموا مباراة بين فريقين خرجا من البطولة.