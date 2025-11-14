المنتخب الأوزبكي يعبر نظيره المصري بهدفين ويتأهل لنهائي كأس العين



تأهل المنتخب الأوزبكي لنهائي بطولة كأس العين بعد فوزه 2-0 على المنتخب المصري، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد هزاع بن زايد في نصف نهائي المسابقة، وسيقابل في النهائي منتخب إيران 18 نوفمبر المقبل، في حين يلتقي منتخب مصر بنظيره الرأس الأخضر لتحديد المركز الثالث، وسجل هدفي المنتخب الأوزبكي أوستن أورنوف في الدقيقتين 5، و43.

جاءت بداية المباراة سريعة وبدا المنتخب الأوزبكي أكثر عزماً في الوصول للشباك وهو ما تحقق له بالفعل بعد مرور أربع دقائق فقط عندما راوغ أوستن أرونوف أكثر من لاعب داخل المنطقة قبل أن يسجل الهدف الأول، وتعددت محاولات المنتخب المصري لإدراك التعادل، غير أنه افتقد اللمسة الأخيرة، في حين تعرض محمد صلاح لرقابة لصيقة من مدافعي أوزبكستان وبدا معزولاً إلى حد ما.



وبعد تقدمه بهدف هيمن المنتخب الأوزبكي على مجريات اللعب وصنع خطورة بالغة على دفاع المنتخب المصري عن طريق أوستن وعزيز نجانيف، وشيكروف حتى أثمرت جهوده تسجيل هدف ثانٍ بعد أن استغل الخطير أوستن خطأً دفاعياً لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويهز الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده، ولم تُجد محاولات زملاء محمد صلاح في تقليص الفارق رغم تعددها، خاصة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم أوزبكستان بهدفين دون مقابل.



في الشوط الثاني اندفع المنتخب المصري للهجوم بعد أن استشعر خطورة موقفه بتخلفه بهدفين نظيفين وقاد أكثر من هجمة عن طريق أسامة فيصل على الطرف الأيمن، ومصطفى محمد في العمق الهجومي، لكن الدفاع الأوزبكي كان متماسكاً ونجح في إفساد المحاولات المصرية، في حين أجرى المدرب حسام حسن تبديلاته التي بدأها باللاعب طاهر محمد بدلاً عن أحمد زيزو، لزيادة الفاعلية الهجومية، وتألق حارس أوزبكستان في إبعاد رأسية أسامة فيصل إلى ركلة زاوية لم يستفد منها المنتخب المصري.



وضغط المنتخب المصري أكثر ليجبر منافسه على التراجع لحماية مناطقه الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة دون أي خطورة تذكر، وعاد حارس المنتخب الأوزبكي نعمتوف لينقذ مرماه بتصديه تسديدة طاهر محمد من مسافة قريبة، ومن هجمة مرتدة كاد المنتخب الأوزبكي يسجل هدفاً ثالثاً عندما ارتقى اليدور شومردوف فوق الجميع وحوّل الكرة برأسه فوق عارضة الحارس محمد صبحي، وحافظ المنتخب الأوزبكي على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين نظيفين.