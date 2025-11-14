فرنسا تتأهل للمونديال.. وألبانيا للملحق الأوروبي وإيطاليا تنتظر معجزة



تأهل المنتخب الفرنسي رسمياً إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مؤثراً على أوكرانيا، في التصفيات الأوروبية أمس، فيما واصلت النرويج تألقها بتغلبها بسهولة على إستونيا، وانتزعت إيطاليا فوزاً دراماتيكياً في الدقائق الأخيرة أمام مولدوفا، ولكنها تحتاج إلى معجزة في الجولة الأخيرة، وكانت البرتغال في طريقها للحاق بركب المتأهلين، لكنها سقطت أمام أيرلندا في مباراة شهدت طرد كريستيانو رونالدو خلال الشوط الثاني، وحافظت إنجلترا على سجلها المثالي أمام صربيا، وضمنت ألبانيا الوصول للملحق الأوروبي، وخرجت المجر وآيسلندا منتصرتين من مواجهتيهما خارج الديار أمام أرمينيا وأذربيجان على التوالي.



في المجموعة الرابعة، حققت آيسلندا فوزاً مهماً خارج ملعبها على أذربيجان بهدفين نظيفين، لترتقي إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمةً على أوكرانيا بفارق الأهداف، وسجل الهدف الثاني لآيسلندا، يوهان بيرغ غودموندسون، والذي احتفل بمباراته الدولية رقم 100، بينما حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى المونديال، بعد فوزه الكبير على أوكرانيا برباعية نظيفة، في ليلة استثنائية بملعب بارك دي برانس، وحسمه لصدارة المجموعة بوصوله إلى 13 نقطة، وودعت أذربيجان آمال التأهل باحتلال المركز الأخير بنقطة واحدة.



وفي المجموعة السادسة، عززت المجر مركزها الثاني في ترتيب المجموعة السادسة بوصولها إلى 8 نقاط، بعد فوز صعب خارج أرضها في يريفان بهدف دون مقابل، بينما قاد تروي باروت منتخب أيرلندا لتحقيق فوز ثمين على البرتغال بهدفين دون مقابل، لتصل إلى 8 نقاط، وأصبحت على بعد نقطتين فقط من البرتغال في الصدارة، وشهدت المباراة تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطاقة حمراء إثر ضربة بالكوع ضد دارا أوسي، ليكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين دون قدرة على العودة.



وفي المجموعة التاسعة، اقتربت النرويج بشكل كبير من حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بفوزها العريض على إستونيا 4 ـ 1، في مواجهة تألق فيها الثنائي الهجومي ألكسندر سورلوث وإيرلينغ هالاند بتسجيل ثنائية لكل منهما، فيما حافظت إيطاليا على آمالها الحسابية في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر، بفوزها الصعب والمتأخر على مولدوفا في كيشيناو بهدفين نظيفين، وستكون إيطاليا مطالبة بتحقيق معجزة حقيقية في الجولة المقبلة، إذا ما أرادت منع فريق ستوله سولباكن من احتلال صدارة المجموعة.



وتبقى مهمة إيطاليا معقدة للغاية، إذ سيكون عليها الفوز على النرويج بفارق 9 أهداف في الجولة الأخيرة لتفادي خوض الملحق الأوروبي، وهو الملحق الذي شهد إخفاقها أمام السويد ومقدونيا الشمالية في سباق التأهل لآخر نسختين من كأس العالم، وتتصدر النرويج المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن إيطاليا في المركز الثاني.



وفي المجموعة 11، حسم منتخب ألبانيا تأهله إلى الملحق الأوروبي بعد فوزه المهم خارج الديار على أندورا بهدف دون مقابل، مستفيداً في الوقت نفسه من خسارة صربيا أمام إنجلترا في ويمبلي بهدفين نظيفين، ليؤمّن المركز الثاني في المجموعة بوصوله إلى 14 نقطة، بعد إنجلترا التي حسمت بطاقة التأهل المباشر، وتتصدر المجموعة حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما واصل «الأسود الثلاثة» عروضهم القوية، وحققوا انتصارهم السابع على التوالي دون أن تهتز شباكهم، فيما فقدت صربيا رسمياً فرصة إنهاء التصفيات في المركز الثاني.