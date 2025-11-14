نيجيريا والكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي للمونديال



تألق فيكتور أوسيمين في فوز نيجيريا الكاسح على الغابون في الأشواط الإضافية، بينما سجل شانسيل مبيمبا هدفاً في اللحظات الأخيرة ليقود منتخب الكونغو الديمقراطية لتجاوز الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026. وسيعود منتخبا نيجيريا «النسور الخارقة» بقيادة إريك شيل، والكونغو الديمقراطية «الفهود» بقيادة سيباستيان ديسابر، إلى ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط بعد غدٍ الأحد، وذلك لتحديد ممثل أفريقيا في بطولة الملحق العالمي الفاصل، حيث ستتنافس 6 منتخبات على بطاقتين أخيرتين مؤهلتين للمونديال.



وحققت نيجيريا فوزاً قاسياً على الغابون 4-1، عندما سجل فيكتور أوسيمين هدفين في الأشواط الإضافية ليقود نيجيريا إلى نهائي الملحق الأفريقي، وينهي آمال الغابون في الوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، ويضمن خطوة أخرى نحو تأهل نيجيريا للمرة السابعة إلى كأس العالم في أخر 9 محاولات للمنتخب.

فيما أبقى هدف شانسيل مبيمبا في اللحظات الأخيرة، الكونغو الديمقراطية في مسارها نحو التأهل لبطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً، وأطاح بالعملاق القاري الكاميرون، بعدما حسمت الكونغو المباراة بهدف دون مقابل.