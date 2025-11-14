سورينام وكوراساو على بعد خطوة من «الحلم الكبير»



أصبح منتخبا سورينام وكوراساو على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى. وحقق منتخب سورينام انتصاراً كبيراً 4 - 0 على ضيفه منتخب السلفادور، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى من الدور النهائي لتصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، المؤهلة للمونديال الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي شهد أيضاً فوز بنما 3 - 2 على مضيفتها غواتيمالا.



وبهذا الفوز، حافظت سورينام على سجلها الخالي من الهزائم، ووصلت إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وهو نفس رصيد أقرب ملاحقيها بنما، لينحصر سباق المنافسة على الصعود للمونديال بينهما فقط، بعدما تجمد رصيد غواتيمالا عند 5 نقاط في المركز الثالث، والسلفادور في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.



ويحل منتخب سورينام، الذي يتفوق بفارق الأهداف على بنما، ضيفاً على منتخب غواتيمالا، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة، التي تشهد لقاء آخر بين منتخب بنما وضيفه منتخب السلفادور.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب كوراساو فوزاً كاسحاً 7 - 0 على مضيفه منتخب برمودا، فيما تعادل منتخب جامايكا 1 - 1 مع مضيفه منتخب ترينداد وتوباغو.



وحافظ منتخب كوراساو على صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب جامايكا، صاحب المركز الثاني، فيما بقي منتخب ترينداد وتوباغو عند 6 نقاط في المركز الثالث، لتتلاشى آماله في بلوغ المونديال، وهو ما ينطبق أيضاً على منتخب برمودا، القابع في المركز الأخير بلا نقاط.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب جامايكا، الذي صعد مرة وحيدة للمونديال في نسخة عام 1998 بفرنسا، مع ضيفه منتخب كوراساو على ملعب (كينغستون الوطني) يوم الثلاثاء المقبل في ختام لقاءات المجموعة.



وسيكون التعادل كافياً لمنتخب كوراساو لبلوغ المونديال، في حين لا بديل أمام منتخب جامايكا سوى الفوز لحجز مقعده في البطولة.