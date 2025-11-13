بطاقات التأهل لمونديال 2026 .. الصراع يتجدد



بعد أن حجزت إنجلترا أولى بطاقات التأهل من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، من المتوقع أن يشهد نوفمبر الجاري، انضمام المزيد من المنتخبات إلى «الأسود الثلاثة».



وتضمن هولندا تأهلها إذا فازت على بولندا غداً الجمعة، فيما يمكن أن تتأهل بعد غد السبت، سويسرا إذا فازت على السويد، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا، أو تعادلت مع السويد، وخسرت كوسوفو أمام سلوفينيا، وتحجز بلجيكا مقعدها إذا فازت على كازاخستان، وتصعد النمسا إذا فازت على قبرص، ولم تفز البوسنة والهرسك على رومانيا، وتضمن إسبانيا تأهلها إذا فازت على جورجيا، وفشلت تركيا في الفوز على المجر.



فيما تتأهل إلى كأس العالم اليوم، فرنسا إذا فازت على أوكرانيا، وتصعد معها البرتغال إذا فازت على أيرلندا، أو تعادلت مع أيرلندا، وفشلت المجر في الفوز على أرمينيا، كما تتأهل النرويج إذا فازت على إستونيا، وفشلت إيطاليا في الفوز على مولدوفا، أو تعادلت مع إستونيا، وخسرت إيطاليا أمام مولدوفا.



وفي تصفيات «الكونكاكاف»، وتتضمن منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ما يزال الصراع مفتوحاً بعد تعثر كل من هندوراس وجامايكا، في تحقيق الفوز بمباراتيهما الافتتاحيتين ضمن تصفيات أكتوبر الماضي، وتتطلع منطقة الكونكاكاف الآن إلى نوفمبر الجاري لتحديد أول المتأهلين، وتقام مباريات جولة جديدة من تصفيات الكونكاكاف فجر غد الجمعة، وينتظر أن تتأهل منها هندوراس إذا فازت على نيكاراغوا، وتعادلت كوستاريكا مع هايتي، وتحجز جامايكا مقعدها إذا فازت على ترينيداد وتوباغو، وخسرت كوراساو أمام برمودا.



في حين، تستضيف المغرب مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، نصف نهائي الملحق الإفريقي لتصفيات كأس العالم 2026، وتلتقي خلاله نيجيريا مع الغابون في الساعة الثامنة، والكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في الساعة الحادية عشرة، ويقام الملحق بنظام بطولة مجمعة تتضمن 3 مباريات بنظام خروج المغلوب، على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.



وتشارك المنتخبات الأربعة في الملحق الأفريقي لتحديد ممثل قارة أفريقيا في الملحق العالمي المنتظر خلال مارس المقبل، والمؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعدما كانوا أفضل منتخبات في المركز الثاني مع نهاية التصفيات الأفريقية في أكتوبر الماضي، بتأهل 9 منتخبات أفريقية مباشرة إلى المونديال المقرر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.



ونجحت نيجيريا «النسور الخضر» بقيادة فيكتور أوسيمين، في خطف المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات، بفوزها الكبير برباعية نظيفة على بنين، بينما تعادلت الكاميرون سلبياً مع أنغولا في الجولة الأخيرة، وكان ذلك كافياً للاعبيها اينسنت أبوبكر وبرايان مبويمو وزملائهما لحسم المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الرأس الأخضر، ومتقدمين على ليبيا.



وكان بإمكان الكونغو الديمقراطية، التأهل مباشرة إلى كأس العالم في الجولة الأخيرة، شرط تعثر السنغال، ولكنها فازت برباعية نظيفة على موريتانيا، وانتصرت الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل على السودان التي أنهت التصفيات ثالثاً، لتكتفي الكونغو بقيادة سيدريك باكامبو بالمركز الثاني في المجموعة الثانية، في حين، شاهدت الغابون «الفهود»، بطلة إفريقيا كوت ديفوار، تتأهل مباشرة إلى رابع مشاركة لها في كأس العالم، وسيضطر بيير إيميريك أوباميانغ وزملاءه لخوض الملحق.



وتجدر الإشارة إلى أن الجماهير الإماراتية تترقب الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي، في الوقت الذي يخوض فيها منتخبنا الوطني مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام المنتخب العراقي على البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والذي تحدد جدول مبارياته بناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات المشاركة، حيث يحتل منتخبنا الوطني الترتيب 67 على العالم، بينما تحتل نيجيريا المركز 45 عالمياً، والكاميرون المركز 52، والكونغو الديمقراطية المركز 60، والغابون المركز 79، وسيصدر الاتحاد الدولي للكرة «فيفا» التصنيف الجديد يوم 19 نوفمبر الجاري.